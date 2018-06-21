小英喊年改危機已克服 李富城吐槽

2018年06月21日 20:26 中時電子報 黃麗蓉

軍人年改案20日深夜三讀通過，蔡英文總統在臉書表示，2年前，政府的精算報告就提出警示，制度失衡的公務人員年金預計2031年破產，教師年金預估在2030年破產，軍人年金更快，2020年就會破產。「這些危機，現在都被我們克服了。」氣象專家李富城卻吐槽說，危機才開始！

李富城在臉書直言，失信於民時，也正是政治敗壞之時，軍公教倒，勞工也沒好。開口「台灣價值」，閉口「台灣價值」，請蔡英文告訢我們，什麽是「台灣價值」。

網友回應說：「製造了一個更大的危機在後頭，卻渾然不知！」、「拔管、年改、阻公投，缺電、缺水、缺錢，如此政府，給他最好的教訓......11/24出來投票！」、「唯有民眾的覺醒，才能解開國王的新衣，讓民進黨徹底現形！」、「年底選舉，就知道危機是被挑起，還是被克服了。」

PTT網民則酸小英說：「延後了，不是克服了，還是在吃子孫啊！」、「最快破產的不先砍，還好意思說不是針對軍公教。」、「請問，原本最快破產的不改，改比較晚破產的邏輯是？」、「晚了兩年破產。」、「勞保呢？睜眼說瞎話。」、「寧灑幾億給友邦，不肯數萬挺軍公教。」、「讓我們繼續花兩兆買電風扇。」、「？妳亂花的那些才是主因吧？」、「省下的錢拿去亂花，結果更快破產。」、「農保、勞保咧，當大家白癡。」、「勞保呢？保證不敢碰，碰了沒有票嘛。」

(中時電子報)