小英喊年改危機已克服 李富城吐槽

蔡英文總統。（資料照片，陳信翰攝）

友善列印
中時電子報

軍人年改案20日深夜三讀通過，蔡英文總統在臉書表示，2年前，政府的精算報告就提出警示，制度失衡的公務人員年金預計2031年破產，教師年金預估在2030年破產，軍人年金更快，2020年就會破產。「這些危機，現在都被我們克服了。」氣象專家李富城卻吐槽說，危機才開始！

李富城在臉書直言，失信於民時，也正是政治敗壞之時，軍公教倒，勞工也沒好。開口「台灣價值」，閉口「台灣價值」，請蔡英文告訢我們，什麽是「台灣價值」。

網友回應說：「製造了一個更大的危機在後頭，卻渾然不知！」、「拔管、年改、阻公投，缺電、缺水、缺錢，如此政府，給他最好的教訓......11/24出來投票！」、「唯有民眾的覺醒，才能解開國王的新衣，讓民進黨徹底現形！」、「年底選舉，就知道危機是被挑起，還是被克服了。」

PTT網民則酸小英說：「延後了，不是克服了，還是在吃子孫啊！」、「最快破產的不先砍，還好意思說不是針對軍公教。」、「請問，原本最快破產的不改，改比較晚破產的邏輯是？」、「晚了兩年破產。」、「勞保呢？睜眼說瞎話。」、「寧灑幾億給友邦，不肯數萬挺軍公教。」、「讓我們繼續花兩兆買電風扇。」、「？妳亂花的那些才是主因吧？」、「省下的錢拿去亂花，結果更快破產。」、「農保、勞保咧，當大家白癡。」、「勞保呢？保證不敢碰，碰了沒有票嘛。」

(中時電子報)

文章來源：李富城臉書

文章來源：PTT

行政院長賴清德與食品業者座談 … 蔡英文：軍改後回歸平靜 吳斯懷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。