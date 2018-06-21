「窯鄉E.X.P.O.」東山龍眼飄香藍晒圖

2018年06月21日 20:33 中時 曹婷婷

「窯鄉E.X.P.O.」特展展場照片。(藍晒圖文創園區提供)

說到台南東山，你會聯想什麼？這幾年東山因為咖啡聞名，但其實東山不只咖啡也是全國第一大的龍眼產區，農產之外，也有許多值得挖掘爬梳的人文風情，「窯鄉E.X.P.O.」東山區龍眼產業特展暨系列活動，即日起至8月6日於藍晒圖文創園區精采登場，以「龍眼窯」為主軸，述說東山龍眼、咖啡、木炭和茶葉這4個與烘焙有關的產業故事。

「窯鄉E.X.P.O.」策展人「山海原設計」林睿騏表示，東山是全國第一大龍眼和咖啡產區，而大東原地帶（包含南溪、水雲、林安、東原、嶺南、南勢、高原、青山、李子園等9社區之淺山地域）有許多有意思的人文、自然和產業故事，為了促使在地社群的合作，並將在地的故事、物產和服務帶到都市讓更多人知道。

此次，「窯鄉E.X.P.O.」特展暨系列活動以大東原地區重要的文化景觀「龍眼窯」為主軸，以展覽述說東山的龍眼、咖啡、木炭和茶葉這四個與烘焙有關的產業故事，並銷售相關產品。

展覽之外，策展團隊也辦理多場「窯鄉學堂」系列講座，本週六將在文創PLUS臺南創意中心(原臺南愛國婦人會館)由國發會曾旭正副主委主講「地方即將面對什麼問題？為什麼要創生？」分享國內地方方創生政策制定思維與實踐途徑的可能，一起對話談談地方創生對於鄉村和都市發展上的影響，讓聽眾及社區第一線工作者對於場域未來另類發展實踐有更全面的了解，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

接下來的場次亦邀請水牛設計部落呂耀中負責人、大鋤花間咖啡郭柏辰等地方工作者、在地小農，前來分享龍眼農業文化景觀、產地小旅行等議題，內容豐富，精彩可期。

配合展覽及講座活動，6月30日至7月1日將在藍晒圖文創園區舉辦「窯鄉市集」，將由南勢咖啡、嶺南小農果園、黑吉桑農場等東山區在地小農及業者帶來最新鮮的龍眼花茶、龍眼醋、咖啡、炭焙茶葉等產品，歡迎市民朋友一同前來品嘗。

講座報名及活動詳情請至「CoLab：D工作室」、「藍晒圖文創園區」官方網站及Facebook粉絲專頁查詢。

(中時 )