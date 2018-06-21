恐龍媽怒吼「竟敢要我寶貝洗廁所 」 女兒的回應卻讓老闆火氣全消

一名高二妹妹應徵工讀生，努力工作打掃房間，未料母親竟然打電話飆罵老闆「竟敢讓我女兒洗廁所」 (示意圖／本報資料照)

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中時電子報

店家應徵員工，最怕的除了員工問題外，就屬員工背後的恐龍家長了。花蓮一名民宿老闆娘PO文表示，前幾年有位妹妹來應徵，才過了3天，妹妹的媽媽就打電話來飆罵：「憑什麼讓她洗廁所」，但妹妹事後卻傳簡訊跟她道歉，讓她感嘆有些人當媽寶真的是被逼得。

老闆娘在「王子與公主病」臉書PO文，說前幾年一名高二妹妹來應徵暑期工讀生，儘管工作效率有點低落，但態度認真，沒有怨言，因此還算滿意。但到了第3天晚上，突然接到一通電話，對方劈頭就怒吼，直嗆「我女兒是我的寶貝公主，我從來沒讓她做家事，妳竟敢叫她洗廁所」。

儘管老闆娘解釋妹妹是自己來應徵，也都知道工作內容才決定要上工的，但恐龍媽完全聽不下去，繼續歇斯底里、大吼大叫，要老闆娘立刻把薪水匯入她的戶頭，並且辭退女兒。老闆娘雖然很無奈，但也只好照做。

老闆娘說，事後妹妹傳簡訊跟她道歉：「阿姨真的對不起，謝謝妳的照顧，但我要被我媽抓回去了」，讓老闆娘當場火氣全消，回傳「加油」。

老闆娘說經過多年，依然會想起這段回憶，離譜的是那位恐龍媽媽的職業竟然還是高中老師，更讓她覺得不可思議。網友們也相當不捨工讀生妹妹：「她很好，但會被她媽害死」、「至少她還有救」、「這種腦X母親卻有個很懂事的女兒，真是奇蹟」、「有些家長始終分不清楚寵跟愛的差別」。

(中時電子報)

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