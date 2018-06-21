乾癬差點要命 男子接受生物製劑療法重獲新生

魏先生親自獻花向皮膚科主治醫師林旻憲致謝。(曹婷婷攝)

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魏先生的腳幾乎已看不見乾癬。(曹婷婷攝)
乾癬是免疫功能失調的皮膚慢性病，雖不會傳染，但易遭受周遭異樣眼光，患者的身心都會受到折磨。(曹婷婷翻攝)

29歲魏先生10年前罹患乾癬，從初期頭皮延伸到全身皮膚，病情時好時壞，最嚴重時，手掌心都是乾癬，連到超商買東西付錢都承受異樣眼光，他甚至一度萌生負面念頭，直到接受奇美醫學中心皮膚科主治醫師林旻憲治療，除以外用藥、口服藥、光療再加上生物製劑療法，揮別乾癬，讓他感動直呼，彷若重獲新生。

「真的很難跟別人敘述乾癬有多痛苦，就連枕邊人也曾打趣，不就是皮膚癢嗎？」魏先生說，18歲從軍那年開始出現乾癬，起初，只是頭皮一小塊皮屑，他也不以為意，但隨著部隊壓力大，隔年，全身超過5成皮膚都長出乾癬。

魏先生說，病情反反覆覆，原本口服、擦藥會改善，漸漸都無法發揮良效，發病時奇癢無比，經常不能好好睡覺，嚴重影響軍旅講求規律的生活。

他說，同袍雖都能體諒，但走出軍中大門，他已經有10年不敢穿短褲，也捨棄最愛的游泳，最嚴重時，手掌心就是一整塊的乾癬，去買東西遞錢出去，店員往往是一陣錯愕或縮手，他的心理也蒙受很大壓力。

抱著死馬當活馬醫的心情，他去年到奇美就醫，經醫師評估後，除了擦藥、口服藥、光療外，也從1月開始接受新一代生物製劑療法，他說，打到第3針就明顯察覺病況改善，至今治療20週，原來的皮膚症狀幾乎全部改善，「感覺重獲新生」。

他今天也親自獻花向皮膚科主治醫師林旻憲致謝。林旻憲表示，乾癬是免疫功能失調的皮膚慢性病，雖不會傳染，但易遭受周遭異樣眼光，患者的身心都會受到折磨，更重要的是，乾癬病人比一般人有更高機會罹患關節炎、眼睛發炎、心肌梗塞、腦中風等嚴重併發症。

林旻憲表示，乾癬症狀輕微者可單以藥膏治療，嚴重者可搭配紫外線光療、口服藥物。若患者經醫師評估後符合特定條件，在多項療程後仍有嚴重乾癬，可申請健保給付接受生物製劑療法。他呼籲，積極接受治療並獲得有效控制的乾癬病人，未來也會大幅降低出現併發症的風險。

過去這一年來，奇美有11位重度乾癬病人接受新一代生物製劑的治療，統計有9位病人嚴重度指數至少改善75%，其中更有7位病人達到至少改善90%，不但找回皮膚健康，更重拾自信以更積極正向的心態面對未來的人生。

(中時 )

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