世足》苦主澳洲終獲VAR青睞 1：1戰平丹麥

2018年06月21日 21:04 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

澳洲隊長耶迪納克（左上）罰進追平12碼球之後，興奮的跳到空中慶祝。（美聯社）

俄羅斯世足賽C組次輪21日登場，「童話王國」丹麥在開賽第7分鐘，就由英超熱刺球星艾瑞克森以左腳凌空抽射破門，先馳得點，但第56分鐘鮑森禁區內手球，被「影像助理裁判」（VAR）逮個正著，澳洲隊長耶迪納克主罰中的。下半場兩隊均未進球，以1比1握手言和。

丹麥賽後戰績1勝1和，小組賽最後一役將遭遇被視為C組最強的法國。澳洲拿下本屆首分積分，戰績1和1負，得等下役對秘魯搶勝，力拚16強門票。

丹麥首役1球氣走秘魯，次役繼續以4-3-3陣式迎戰澳洲。開賽僅7分鐘，澳洲在自家禁區邊緣截球，準備往前推進，未料傳球立刻被舒恩攔截前送，中鋒M.約根森在禁區邊緣拿球，以右腳背外側往右一蹭，助攻跟進的艾瑞克森左腳勁射破門，丹麥先馳得點1比0領先澳洲。

艾瑞克森效力於英超勁旅熱刺，原本就被視為丹麥本屆世足的攻擊核心，這顆進球也是他在最近的20場國際賽中，替丹麥所攻入的第17球。

澳洲萊基（右）頭槌攻門，球正好打在丹麥前鋒鮑森左手，經VAR檢視改判為12碼球。（美聯社）

澳洲首戰輸給法國，還成為世足史上首個因VAR改判的苦主，這回卻因VAR而受益。第36分鐘澳洲吊球入禁區，萊基頭槌球打中鮑森的左手，西班牙裁判檢視重播後改判為12碼球，澳洲隊長耶迪納克操刀破門。

這是耶迪納克連兩場罰進12碼球，讓澳洲上半場1比1戰平丹麥。鮑森因這次禁區內手球還領到黃牌，加上首戰也領1黃，小組賽最後一役對秘魯將遭到追加禁賽。

(中時電子報)