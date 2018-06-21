499之亂後 驚見帳單「多付費陷阱」網：別傻傻繳錢啊

499之亂後 驚見帳單「多付費陷阱」網：別傻傻繳錢啊！（圖/翻攝自爆料公社）

友善列印
中時電子報

上個月中華電信推出母親節優惠方案全民499吃到飽，引發全台民眾搶換約，到處可見門市被擠爆的場面令人印象深刻。近日就有網友PO出自己最新一期的電信帳單，提醒大家「帳單檢查多付費的陷阱」，尤其是不要忘了將以前的優惠一併取消。

該網友在臉書社團「報料公社」發文，直呼「499之亂後~帳單檢查多付費的陷阱」！他提醒大家，「手機轉換契約方案後，一定很多人忘了將以前的優惠一併取消」，所以更要自己收到帳單之後，不要傻傻去繳錢，最好先查看電話費用明細，才能即時透過客服（不需要跑門市）取消那些「多出來的服務項目」。

原PO也在文中提到，可能因為當時電信一線人員人力不足，「通常臨櫃人員忙到上廁所、吃飯的時間都沒，所以請體諒他們未盡告知（通常也不會主動提醒啦）」。因此他呼籲大家，「請切記每月電信帳單都要檢查」。

教學文一出，許多網友看了紛紛驚呼，「綁約本身就像是套餐一樣，管他是否有必要的東西全部綁在一起銷售」、「辦的時候就要記得自己簽了什麼約，可以省去後面吵架檢查的功夫」、「499方案本來就沒有CHT Wi-Fi，所以使用一分鍾就要一塊錢超貴」、「結果帳單一來反而變貴了！仔細一看才知道哪裡不同」、「請關掉CHT Wifi 的Auto Login」、「所有服務全部取消掉才辦 才是正解」，也有使用不同家電信業者的網友表示，「我大前天也發現被話術騙去，怒打客服，台灣的」。

(中時電子報)

乾癬差點要命 男子接受生物製劑… 誤傳「捧奶遮點照」給準岳母 對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。