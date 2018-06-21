窮到不敢交女友！前偶像男團員天天向早餐店要「吐司邊」果腹

2018年06月21日 21:12 中時 林淑娟

羅宏正、劉宇菁。（三立）

羅宏正、劉宇菁。（三立）

鍾瑶為羅宏正、劉宇菁新戲站台。（三立）

鍾瑶為羅宏正、劉宇菁新戲站台。（三立）

剛從偶像男團SpeXial單飛的羅宏正，最近正與劉宇菁一起拍攝台視、三立周日全新校園偶像劇《高校英雄傳》，聊到愛情觀時，羅宏正透露感情空窗3年、現在「每天都單身」。沒談戀愛的原因？獅子座的他直白地說：「就沒錢啊！總要先把麵包搞定，才能交女朋友吧！」

他坦言人生最窮就是當兵剛退伍時，「當時就是因為沒有成績才選擇先去當兵，退伍後知道要加入SpeXial，又因為還在訓練期，沒有通告或活動收入，我常去早餐店要吐司邊，騎車一家家早餐店問你們有沒有不要的吐司邊！」因為吐司邊要配水才會膨脹有飽足感，所以他還會拿著超大的寶特瓶去舞蹈教室裝滿滿的帶回家喝。他苦笑說，當時甚至連鬍子都不刮，因為刮鬍刀也要錢，他買不起。直到後來有接工作了才改善。當時的經紀公司難道沒幫忙？他說，公司提供他住宿舍住已經是超大的幫忙了，因為當時其他三個團員家都住台北，只有他一人需要住宿舍。

他前年腳受傷一年多沒工作，那段期間都是靠存款過日，幸好那時已經拍戲一段時間已經有存一點錢，而沒錢的時候他更是不想交女朋友，覺得愛情與麵包，還是要先把麵包顧好，「現在把自己弄好已經很不容易了」。

在感情上羅宏正承認自己有些大男人，受傷養傷時，身邊的女生只有媽媽，他不諱言，在還沒確定他的未來能否健康工作時，這時如果有個女生在他身邊安慰他、陪伴他，他覺得可能是基於同情，這種情況下發生情愫真的不太好，「當時我拒絕與外界聯絡，除了家人之外」。他過去被問何時想結婚，「19歲時回答30歲，轉眼間已經逼近30，現在的我希望是38左右」，如果現在談戀愛，也會希望是以結婚為前提交往。

該劇女主角劉宇菁是平面模特兒出道，之前才在歐銻銻自製劇《1006的房客》飾演謝欣穎閨蜜，這次在《高校英雄傳》中搖身一變成了學校輔導老師，過去戲劇作品中總是客串不太起眼角色或女主角閨蜜的她，首度擔綱女主角，被羨慕天降好運。被問起感情現況時，她坦言「有男性的好友」，如果有親密戲，對方可能會也可能不會吃醋，但專業的人要做專業的事，認為就是要把工作做好，而且之前在其他部戲也跟陳志強吻過了。

《姊的時代》女主角鍾瑶也現身記者會，原來是為了替同門師妹劉宇菁站台。鍾瑶表示，她與羅宏正因為潛水認識，加上師妹首次擔綱主角，所以特別準備鮮花前來加油，被問到如邀請她來客串演出最想演甚麼角色，鍾瑶毫不考慮就脫口而出說「女學生」，因為可以脫離姊的形象，過去是學生專業戶羅宏正立刻笑說：「我可以教妳演學生！」

鍾瑶說，她很看好羅宏正與劉宇菁這一對，因為老師也太帥了，她故裝委屈說：「光外表就勝出我們很多，當初我跟小樂的姊弟戀就需要時間習慣，你們站在一起，就是一對！」她也希望兩人在劇中好好相愛，才是對偶像劇中的角色負責。

(中時 )