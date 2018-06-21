蔡英文：軍改後回歸平靜 吳斯懷唱反調：暴風雨即將來襲

2018年06月21日 21:14 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

立法院昨日完成軍改修法三讀，民進黨團指出，年改修法後，一年光是18％補貼就可以為國庫省下近800億。但砍了軍公教退休金後，真如總統蔡英文所說，這也是讓社會回歸平靜的時刻。八百壯士副指揮官吳斯懷表示，「暴風雨即將來襲」，與總統蔡英文看法大不相同。

吳斯懷昨日接受媒體訪問指出，民進黨強行表決通過之後，所造成的社會秩序動盪、軍心士氣不穩定，甚至引發國安問題的後果，都要由蔡英文政府承擔；並質問推動這項政策的行政院政務委員林萬億目前月領十幾萬元，是不是領太多了？北農吳音寧年收入250萬元是不是比勞工朋友多太多了？批評民進黨政府用這種方式來類比，污名化軍公教人員。因此，吳斯懷認為「暴風雨即將來襲」。

另據行政院估算，公教年改上路第1年，調降18％優惠存款利率，就可為國庫省下310億元；依退輔會提供資料估算，軍改第1年，國庫可節省80.4億元。雖然省下近400億元，但退休軍公教收入大減，自然縮衣節食，減少消費支出，影響層面還包括配偶、子女，甚至父母，對經濟降溫的影響恐有「乘數效應」，引發市場、產業量能萎縮與勞工薪資無法提升的惡性循環。這些影響恐怕遠高於民進黨政府估算，更別遑論吳斯懷所提的國安問題。

(中時電子報)