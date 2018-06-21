誤傳「捧奶遮點照」給準婆婆 對方的回答卻讓她笑開懷：嫁定了

2018年06月21日 21:26 中時電子報 林毅

男友提醒後，女網友才知道自己糗大 (圖／翻攝自Dcard)

準婆婆的幽默回答讓她笑開懷 (圖／翻攝自Dcard)

能有這樣的婆婆真的很幸福。一名女網友在「Dcard」PO文說自己誤傳了清涼照給未來婆婆，正當自己擔心才見家長一個禮拜就讓對方幻滅時，婆婆的回答卻讓她笑開懷，表示有這樣可以打打嘴砲的婆婆實在很棒。

女網友表示自己跟一名陸籍男友交往許久，終於在第4年時去見了對方家長，但才過一個禮拜就讓對方幻滅。女網友說男友喜歡每天都跟她要「福利照」，也就是例如腿啊、奶啊等沒露點的清涼照，而自己的微信原本只有男友一個好友，見面過後也加了準婆婆好友。

卻在某一天因為習慣動作使然，沒有確認就直接把奶照傳出去，直到男友通知她「妳把奶照傳給我媽了...」，才驚覺自己出大糗。正當她擔心不已、不斷對準婆婆道歉時，準婆婆卻回她「很白、很美」。她趕緊解釋是兒子要看的，準婆婆卻相當俏皮，回說「我也要看」。

女網友看見後笑了出來，回說：「那等我減肥後我再給看」，想不到準婆婆竟回：「減了奶就變小了，不要」，讓她大笑不已，直說婆婆有幽默感太棒了，但依然讓她羞愧到很想跳樓，直說自己怎麼這麼蠢，但也在最後說出：「婆婆我愛妳，我還會帶很多零食去探望妳。」

網友看到後也笑翻：「其實是公公盜用婆婆帳號」、「有一種婆婆叫別人的婆婆」、「所以我說那個奶照呢」、「好羨慕啊，覺得幸福」。

(中時電子報)