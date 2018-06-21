誤傳「捧奶遮點照」給準婆婆 對方的回答卻讓她笑開懷：嫁定了

女網友誤傳捧奶遮點照給準婆婆，準岳母的回答讓她意想不到 (示意圖／達志影像shutterstock)

友善列印
中時電子報
男友提醒後，女網友才知道自己糗大 (圖／翻攝自Dcard)
準婆婆的幽默回答讓她笑開懷 (圖／翻攝自Dcard)

能有這樣的婆婆真的很幸福。一名女網友在「Dcard」PO文說自己誤傳了清涼照給未來婆婆，正當自己擔心才見家長一個禮拜就讓對方幻滅時，婆婆的回答卻讓她笑開懷，表示有這樣可以打打嘴砲的婆婆實在很棒。

女網友表示自己跟一名陸籍男友交往許久，終於在第4年時去見了對方家長，但才過一個禮拜就讓對方幻滅。女網友說男友喜歡每天都跟她要「福利照」，也就是例如腿啊、奶啊等沒露點的清涼照，而自己的微信原本只有男友一個好友，見面過後也加了準婆婆好友。

卻在某一天因為習慣動作使然，沒有確認就直接把奶照傳出去，直到男友通知她「妳把奶照傳給我媽了...」，才驚覺自己出大糗。正當她擔心不已、不斷對準婆婆道歉時，準婆婆卻回她「很白、很美」。她趕緊解釋是兒子要看的，準婆婆卻相當俏皮，回說「我也要看」。

女網友看見後笑了出來，回說：「那等我減肥後我再給看」，想不到準婆婆竟回：「減了奶就變小了，不要」，讓她大笑不已，直說婆婆有幽默感太棒了，但依然讓她羞愧到很想跳樓，直說自己怎麼這麼蠢，但也在最後說出：「婆婆我愛妳，我還會帶很多零食去探望妳。」

網友看到後也笑翻：「其實是公公盜用婆婆帳號」、「有一種婆婆叫別人的婆婆」、「所以我說那個奶照呢」、「好羨慕啊，覺得幸福」。

(中時電子報)

499之亂後 驚見帳單「多付費陷阱… 彰化向日葵學園畢典 他們決定升…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。