新《倚天》周芷若濃妝黑化照曝光 師太周海媚真的贏了

2018年06月21日 21:24 中時電子報 吳玫穎

周芷若黑化照。(取自微博)

趙敏(左)、周芷若傻傻分不清楚。(取自微博)

最美滅絕師太，其實周海媚已經51歲了。(取自微博)

滅絕師太年輕的時候。(本報系資料照)

香港女星周海媚23年前在馬景濤版《倚天屠龍記》飾演周芷若一角走紅，清麗扮相令觀眾難忘懷，又被封為「最美周芷若」。隨著近日大陸再度翻拍《倚天屠龍記》，周海媚也從昔日的周芷若升格飾演滅絕師太，也格外令外界好奇新版周芷若扮演者、大陸女星祝緒丹會不會被師父給比了下去？

26歲祝緒丹是楊冪公司嘉行傳媒旗下藝人，在經典電視劇《三生三世十里桃花》飾演反派玄女走紅。日前陸網更流出一張她在新版《倚天屠龍記》的側拍照，照片中她一身黑衣加上冷豔妝容，被推測應該是正在詮釋周芷若在劇中後半段黑化時期。

其實早前劇組公開所有主角劇照時，就有網友發現趙敏、周芷若劇照長超像，讓人傻傻分不清楚，感嘆「所以新版的最好看的是滅絕師太嗎」、「怎麼感覺都長的一樣 唯一能識別的只有周海媚」、「滅絕師太成最美的了，怎麼拍？」

這回周芷若黑化照曝光，網友更是忍不住吐槽「我還以就是玄女呢」、「誰都無法超越周海媚」、「反正都是照著周海媚感覺長相找的演員」、「如果我是張無忌，我選滅絕師太」。

(中時電子報)