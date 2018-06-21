蕭敬騰告白經紀人！害羞認了：我很喜歡她

2018年06月21日 21:45 中時電子報 施品瑜

「老蕭」蕭敬騰自當年參加《超級星光大道》踢館單元走紅後，人氣一直居高不下，出道11年鮮少傳緋聞，唯一和相差12歲的經紀人Summer被爆過熱戀，曖昧情傳了多年，近日他受訪終於鬆口告白經紀人：「我很喜歡她」，莫非是認愛的節奏？

蕭敬騰最近接受《壹週刊》訪問，聊到感情問題，他透露剛進演藝圈時，曾交往一個大4歲的女友，兩人戀情維持1年多，蕭敬騰還為對方演唱過《世界唯一的你》，讓女友感動不已，但後來女方因他爆紅而擔心，兩人便沒共識而分手，「我認為工作就是工作，沒辦法就沒辦法。」

之後10幾年，蕭敬騰唯一的緋聞對象就是經紀人Summer（林有慧），Summer一路陪他成長，見證他從剛開始的「省話一哥」變成能主持的歌王，為何如此相信她？蕭敬騰說：「感覺吧！我看人是憑直覺，我相信我自己覺得好的人，就是好人。」稱當年雖然還沒確定Summer會是他未來的經紀人，「但她說話就讓我感覺很好。」

至於有沒有可能愛上經紀人？蕭敬騰竟害羞說：「我很喜歡她」，並透露對身邊工作人員都有一定程度好感，但他不把和Summer的關係說死，「會不會變男女朋友? 我真的不知道，很難講。」再被反問若對方愛上他？老蕭直接回答「很好。」為兩人未來的可能性留下伏筆。

(中時電子報)