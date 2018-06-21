新光三越「這夏聽她說-她有畫要說」 台北南西店明開展

2018年06月21日 21:58 中時 郭家崴 、 方濬哲

大霈從一個會暈船的都會女孩，成為潛水2年多用掉460支氣瓶的「美人瑜」，今穿彩色珊瑚洋裝與海洋色調的展場完美融合，身邊是她與200人一起淨灘的垃圾做成的哥吉拉裝置藝術，希望小朋友看了也能一起愛地球。（方濬哲攝）

「慢慢說樂團」預告明年要發新專輯，利得彙（左起）笑稱首次拋下男友沈志方參展。（方濬哲攝）

紙雕藝術家吳靜芳為展覽全新創作《阮若打開心內門窗》系列作品，以父親愛的台語歌，刻畫出父親牽著自己的手散步在老家嘉義的街頭。（方濬哲攝）

紙雕藝術家吳靜芳作品《十五暝》：吳靜芳27年來常工作到半夜，看見月亮靜靜地護送她，月光代表她心裡的安定感。（方濬哲攝）

紙雕藝術家吳靜芳作品《人間桂花落》：父親種的桂花樹和炒的桂花茶讓吳靜芳最懷念，至今30年仍是無人能及的芬芳。（方濬哲攝）

城市縮影紙雕藝術家成若涵作品「刀刻士林的年代光影」，用光影投射呈現女孩在老士林的成長與故事。（方濬哲攝）

插畫設計師Croter洪添賢「高中女生的黑色幽默」（右），與多媒體導演插畫家陳青琳與詩人林婉瑜合作的「畫家與詩人的現代話」（左），兩展場作品建構了不同的衝突美感。（方濬哲攝）

新光三越「這夏系列」活動從2011年起，至今邁向第8年、累積超過300萬人次參觀，今夏系列二「這夏聽她說－她有畫要說」全台巡迴首站，明（22日）起至7月2日在台北南西店一館活動會館展開，「視覺藝術」、「生活藝術舞台」兩大展區匯集超過30位台灣跨領域藝術家、歌手、生活文化人一起用畫面說故事。

由於「這夏系列」2015年的「女孩搖滾」主題受歡迎，今年兩個系列皆以「她」為主軸，包括7月1日前在台北信義新天地A9的系列一「這夏聽她說－我的心裡只有她」，與台北南西店的系列二「這夏聽她說－她有畫要說」，分別全台巡迴，共有百場演出與大師手作教室，內容豐富。

這次「視覺藝術」區有紙雕藝術家吳靜芳、插畫設計師Croter洪添賢、多媒體導演插畫家陳青琳、城市縮影紙雕藝術家成若涵、插畫設計師日淳、紅眼眶女孩畫家陳愛斯；「生活藝術舞台」區有藝人Peggy許哲珮、「慢慢說樂團」利得彙、李霈瑜（大霈）、莊鵑瑛（小球），紅鼻子醫生馬照琪、音樂說書人施孟玟、三昧堂創意木偶團隊、Flamenco舞者薛喻鮮、香頌女伶楊斯琪、泰武古謠傳唱、紀錄片《飛》導演楊孟桓、紀錄片《三十二》導演郭柯等。

藝人李霈瑜（大霈）和「慢慢說樂團」利得彙都是首次參展。大霈的作品「愛探險的深海美人瑜」，是她主持金鐘獎節目《水下三十米》2年多來，熱愛的海洋、潛水的點滴，包括她設計的防寒衣、手繪的潛水日誌，與200人一起淨灘的垃圾做成的哥吉拉裝置藝術等；23日「美人瑜的說唱座談會」，她會演唱創作新歌《浪翼光景》。

在「玩樂慢慢說」的景片是利得彙喜歡的粉橘和粉綠色，她認為具有衝突和無厘頭的美感，搭配慢慢說前2張專輯的造型、設計元素，以及她近1年熱愛的空中吊環、舞綢；裡面用浴簾、磁磚裝點成小學一年級的浴室，是她唱歌的起源處，展出她常用的電競鍵盤、收藏的帽子、金曲獎「最佳演唱組合獎」獎座、畫作等。

紙雕藝術家吳靜芳在「七十年代的鐵道故事」展場精選2000年至2016年18件作品，呈現記憶中的老嘉義鐵道，透過創作傳達思念、化解悲傷，雖是2D紙雕卻有3D視覺效果。城市縮影紙雕藝術家成若涵把作品「士林故士」擴增為「刀刻士林的年代光影」，用光影投射呈現女孩的成長與故事，涵蓋老士林的陽明戲院、士林吊橋、慈諴宮、去挽面的場景。

在「這夏聽她說」兩系列展上，都可看見三昧堂創意木偶團隊的作品，「她有畫要說」展主打300朵春仔花裝飾的作品「新光三越小姐」；插畫設計師日淳則負責所有舞台區的景片，並以「畫說台灣的眼鏡女孩–日淳」展出自己的環島插畫、台灣系列創作。

這次巡迴展除了新光三越台北南西店外，7╱6~7╱24是桃園大有店7F，8╱10~8╱27在高雄三多店12F，8╱31~9╱24在嘉義垂楊店11F，10╱10~10╱29在台南新天地6F，11╱3~11╱21在台中中港店10F。祥見culture.skm.com.tw。

(中時 )