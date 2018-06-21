穩定「農」心 彰化縣長魏明谷召開稻穀收購會議

2018年06月21日 22:09 中時 鐘武達

一期稻作豐收恐衝擊稻穀行情，彰化縣長魏明谷21日下午特別邀集農糧署、鄉鎮市農會及公糧業者在埤頭鄉召開一期稻作收購會議。他向農民喊話說，縣府已向農糧署爭取公糧保證收購價格每百台斤950元，餘糧收購價格930元以上，同時呼籲切勿搶割，若因豪雨受災，也可申請現金救助，請農民不用擔心。

魏明谷表示，最近有農民抱怨說現在的稻穀收購價格每百台斤才880元，為此即積極與農糧署聯繫，希望彰化能比照雲嘉南以保障價格收購確保農民收益。

農糧署針對彰化縣提出的要求表示，只要農友不青割，稻穀含水率低於30%，政府保證公糧收購價格每百台斤950元以上，農糧署也承諾就公糧6.2噸以外的剩餘量，協助輔導公糧業者以百台斤930元以上價格收購。

他說，為維護農民權益，除了稻穀交付公糧，剩餘部分以保障價格每百台斤930元收購外，也請農民朋友對於連日下雨不要稻穀青割，這樣對收成品質不好，進而影響農民權益，呼籲農民配合政府政策，且目前價格也穩定許多，不要過度慌張。

農糧署中區分署副分署長林美華表示，6月起就是彰化稻穀盛收期，但因6月上旬氣候不穩定造成農民搶收恐慌，為此農糧署推出價格穩定措施，只要農民不青割，稻穀水分含量在30%以下，公糧保證價格每百台斤950元以上，對於公糧繳滿後餘量部分，將協助輔導公糧業者以每百台斤930元購買，保障農民基本權益。

林美華指出，農糧署會給自行烘乾的業者濕穀處理費用每百台斤10元，若業者烘乾量能不夠須要外調烘乾，會全力協助業者外調，外調烘乾的烘乾處理費及調運費是每百台斤補貼20元，期間從6月12日至30日，期間所收購的稻穀，業者跟農民做公糧收購量以外的餘量購買的話，都可享有這個方案，這２個方案由業者依其自身情況是外調多還是自行烘乾的多擇一辦理。

(中時 )