尖牙股氣勢如虹 為美股帶來支撐

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尖牙股（FAANG）漲勢凌厲，為近期飽受貿易戰所累的美股帶來支撐。周三組成尖牙股的5家科技巨擘，有4家股價刷新盤中紀錄，帶動標普500指數收復因貿易緊張加劇而跌落的部分失土。

周四開盤，標普500指數下跌0.1％，以科技業為主的那斯達克先漲後跌。

標普500指數周三收漲0.2％，表現最搶眼依舊是由科技業超級巨星臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）、谷歌（Google）母公司Alphabet組成的尖牙股。

這5家業者中有4家締造盤中新高，其中蘋果股價扭轉多日跌勢、向上反彈，僅低於歷史高點3.7％。

周三尖牙股由規模最小且波動最大的網飛領漲，勁揚2.9％至416.76美元作收。臉書股價首度飛越200美元大關，大漲2.3％至202美元作收，亞馬遜上揚0.9％，收在1,750.08美元，這3家重量級業者的收盤價皆創新高。

Alphabet周三盤中一度衝上1,201.49美元的新高紀錄，但隨後漲幅縮小至0.2％，收在1,184.07美元。

5家尖牙股目前市值衝上3.35兆美元的驚人水準，規模超過整體富時100指數（FTSE 100）、香港恒生指數或法國CAC 40指數。

(工商 )

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