呂秀蓮：賴清德、小英都亂了套 用人不當是關鍵！

行政院長賴清德(左)與總統蔡英文。(中時資料照片)

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中時電子報

和民進黨說bye bye後，前副總統呂秀蓮直指蔡總統用盡一切力量打壓她，甚至呼籲民進黨人講真話：治國不能當大小姐。她還直言，賴揆、蔡總統都亂了套，用人不當，用人失當是關鍵！

呂秀蓮表示，蔡總統用盡一切力量打壓她！從2014年市長選舉到年底的黨內初選，就是不讓她有任何機會，民進黨已失去黨德黨魂，她懇請民進黨的同志們，說真話。呂甚至不滿說，自己的憤怒不僅是個人問題，這民進黨在蔡英文帶領下，已失去了「民主進步」的本質。

呂秀蓮更表示，「現在的民進黨讓我覺得丟臉！」哪一個民主政黨不容許黨員有投票權？當民進黨的黨公職都同額競選，還有什麼力量可以推動黨的進步？現在的民進黨中央掌權者，還有誰曾為台灣民主奮鬥過？

呂秀蓮說，行政院各部會的功能已大幅弱化，不是罵院長就是罵總統，部會首長太輕鬆了嘛，為何不讓部會首長都動起來，立院為什麼不這樣監督，她覺得整個亂了套，用人不當，用人失當，部會首長都不必負責任。呂秀蓮還說，當蔡總統還在說我們20年是來最好的時候，不知她是看錯資料，還是幕僚都不知情況根本不是這麼一回事，國家領導人最起碼的是不要看錯資料，不要解讀錯誤。

呂秀蓮接受風傳媒專訪時被問到她非常適合扮演「無任所大使」的角色，沒想到，呂秀蓮卻臉色一沉說：「我絕對不會受聘！」

(中時電子報)

拒絕接受蔡總統道歉 八百壯士怒…

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