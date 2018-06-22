世足》正式賽首度交手　冰島要發揮優勢封住奈及利亞

2018年06月22日 04:00 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

人口34萬，是2018世足賽參賽國中人口最少的國家，但是冰島隊只用一場比賽，就擄獲世界各地許多足球迷的心。

第一次踢進世足會內賽的冰島，處女秀就以1：1逼和兩屆世足冠軍阿根廷，表現令人印象深刻，特別是門將霍多森（Hannes Thor Halldorsson），擋下效力西甲巴塞隆納的阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的12碼罰球，以及芬伯加森（Alfred Finnbogason）為個人和球隊踢進世界盃第一顆進球。

上一支能夠在世足會內賽前兩場比賽不敗的國家是來自非洲的塞內加爾，他們在2002年日韓世界盃首次踢進會內賽，小組賽第一戰1：0勝法國、第二戰1：1平丹麥，第三戰3：3和烏拉圭，以分組第二晉級16強，淘汰賽第一關於延長賽2：1擊退瑞典，8強賽也是拚到延長賽，0：1飲恨土耳其。

有了塞內加爾這個好例子，加上能夠和阿根廷戰成平手，冰島隊信心自然提升不少，22日晚上11點要迎接本屆世足第二場比賽、對手是奈及利亞，中後衛阿納森（Kari Arnason）表示，會全力抓住對方的弱點，並充分發揮自己的優勢，「從上一場比賽來看，奈及利亞比較不擅長防守自由球，而定位球是我們的強項，必須好好利用這一點。」

奈及利亞在最近13場世界盃賽事只拿下一勝，面對冰島有機會再奪勝嗎？(美聯社資料照)

冰島和奈及利亞過去只交手過一次，是1981年8月的一場友誼賽，當時冰島3：0勝出，因此這次會是兩國在正式大型比賽的第一次對壘。

從1998年世足最後一場小組賽開始，奈及利亞在世界盃最近13場比賽的戰績是1勝9敗3和、正值3連敗，上一次贏球是2014年世界盃小組賽對波士尼亞，過去11場比賽有6場無法進球，或許他們的球衣是這次世足最好看、最時尚的，但截至目前為止，他們還沒能展現在球場上的勝利魔法。

(中時電子報)