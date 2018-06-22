律師說法》年輕時為小三拋家棄子 年過半百悔不當初

老陳更在孩子們尚在求學時期即與小三離家不歸，直到最近老陳年過半百，身無分文，才想起自己的兒子及女兒，想討些錢花用卻遭到拒絕，老陳一氣之下提告子女遺棄。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
文/台灣司法人權進步協會、編輯/

老陳年輕時與太太生了一雙兒女，但因老陳沈迷於賭博，不但未善盡父親的責任，也未實際扶養子女，更在孩子們尚在求學時期即與小三離家不歸，直到最近老陳年過半百，身無分文，才想起自己的兒子及女兒，好不容易找到兒女的住處，想討些零用錢來花用，卻遭到子女斷然拒絕，老陳一氣之下告上地檢署，認為遭子女遺棄。

依照刑法第294條的規定：對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，最重可處5年以下有期徒刑。若因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

老陳的子女收到地檢署的傳票後，感到既憤怒又無奈，當初明明是老陳拋家棄子，未善盡扶養義務，現在卻反過來告自己的子女遺棄。

而檢察官受理案件後，經調查後發現雖然老陳的子女依照民法第1114條第1款規定有扶養老陳的義務，但因老陳未善盡扶養子女義務在先，有刑法第294條之1第4款的情形，即無自救力之人前對其子女無正當理由未盡扶養義務持續逾2年，且情節重大者，縱使子女依民法親屬編規定有應扶助、養育或保護的義務，而不為無自救力之人生存所必要之扶助、養育或保護者，其行為不罰，因此對老陳的子女處分不起訴。

而老陳的子女在刑法上雖不構成遺棄罪，但老陳可否依照民法規定請求其子女扶養？答案也是否定的。因為若法院認定符合民法第1118條之1的規定，也就是受扶養權利者對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，由負扶養義務者負擔扶養義務顯失公平，法院得減輕其扶養義務；情節重大者，法院更得免除其扶養義務。

因此，依照本案情形，老陳縱使向法院提起民事訴訟，依舊無法請求其子女扶養。對老陳而言，年輕時不養子女，老了無法讓子女奉養，真是早知如此何必當初呢！

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（文章由台灣司法人權進步協會提供）

(中時電子報)

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