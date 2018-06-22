服務業月休6天合理？網友曝光血汗現實

2018年06月22日 00:02 中時電子報 莊楚雯

台灣的服務業不但要長時間久站、面對奧客，還有慣老闆、低薪、休假少等問題，一名網友昨天(6/21)在PTT發文，表示自己去面試一個門市工作，「含全勤36k在台南，工時8小時不加班，月休6天，國定假日也要上班，過年只放3天」，但原PO對於月休只有6天這件事感到困惑，「老闆回我『大部分門市都是月休6天的！沒有門市人員是照紅字天數在放假的！』若想請假休超過6天就是扣全勤跟底薪，非常不划算啊！」於是上網問問網友們，真有這回事？

另外，原PO還解釋，「之前的工作休假正常照紅字休是31k，可是壓力非常大又需要常常加班趕工，月休6天算起來大約多上班3.5天多5k這樣，好像還可以接受，但又很糾結怎麼可以違法！難道月休6天真的是門市人員的常態嗎？明明最近看電信業門市的職缺都說月休9天以上呀，是我有什麼誤會？」

對此，網友們覺得在台南，這種事根本大驚小怪，「台灣尤其南部，就業市場真的很可悲….」、「電信業客服跟門市都是見紅就休，但上班12~16小時」、「剛畢業的時候上過月休4天22k的」、「做過23K月休6，每天上8小時半」、「36K就是用時間換的，不然就去做28K休8天的啊」。

(中時電子報)