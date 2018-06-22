百貨櫃姐倉庫激戰色業務 雙手握奶丈量減肥了嗎

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

一名住桃園的百貨公司櫃姐，指控向男性網友購買減肥產品，對方以要先「量」她的身材做服用前後的比較為由，在百貨公司倉庫裡，趁沒有人時以雙手「丈量」她的身體，大膽觸摸他的雙乳和臀尻，她因怕被發現很丟臉，因而遭到性侵二次；後來她又到男方住處要拿減肥產品時，再次遭到霸王硬上弓性侵得逞，這次她不再容忍，決定報警揪出色男網友。

但是，被告男子到案後強調，他透過交友軟體結識這名櫃姐後，本來就互有好感，並且交往有情侶關係，發生關係都是你情我願，在很自然接觸的情況下發生男女關係，他還拿出LINE的對話為證。

據《ETtoday新聞雲》報導，這名櫃姐憤怒指稱，她因為向對方購買減肥產品食用，被告以測量身材為由，到上班的百貨公司專櫃找她，不得已才到倉庫配合，沒想到竟被對方全身全身「丈量」外，還脫去她的內褲硬上2次，因為她在專櫃工作10幾年，怕事情傳出去很丟臉，所以才沒有說出去。

事後，她不甘心付了錢的產品沒有拿到，又獨自到被告住處要取貨，不料又被該男再次性侵得逞，因不甘受辱直接提告。

案經地檢署調查，檢察官認為，這名櫃姐多次被性侵，卻沒有呼救、報警，更沒到醫院驗傷，事後仍繼續與被告男子發生多次關係，實在有違常理，因此予以被告不起訴處分。

(中時電子報)

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