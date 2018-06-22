蘇貞昌：新北人口拚一千萬 挨批空頭支票衝衝衝

2018年06月22日 00:02 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天接受電視節目專訪時表示，他當選新北市長後要發展地方產業、地方特色，將新北市變成1000萬人的大舞台。蘇貞昌拚選舉劃大餅沒有最大，只有更大，國民黨發言人洪孟楷指出，蘇貞昌過去在任台北縣八年，只讓北縣增加四十萬人口，這種選舉空頭千萬大支票，是在玩大富翁還是模擬城市？是認為選民沒常識還是沒知識？

蘇貞昌指出，新北市有山、有海、有城鄉，非常多元，他以過去推動「一鄉鎮一特色」經驗，未來再推「一鄉鎮一特色2.0版」，讓新北變成1000萬人大舞台，發展地方產業、地方特色，讓年輕人返鄉築夢。洪孟楷對此提出質疑，他攤開蘇貞昌前縣長從1997年到2004年的執政成績單，台北縣的人口從330萬增加到370萬左右，而這當中是包含出生人口及外移人口，即便全都算蘇貞昌的功勞，也是四十萬人口的增加，如今卻喊出千萬人口，請問蘇前縣長，即便把台北市、桃園市都納入新北市計算也不到千萬人口，這簡單的算術您知道嗎？

洪孟楷表示，今年雙北市長的選戰策略，中央執政的民進黨是打算以做不到的芭樂票來跟民眾溝通？還是以為選舉是玩大富翁，什麼都用嘴巴說？這種為了選舉什麼話都說得出來的態度，只會讓人民看破手腳、用選票唾棄！

(中時電子報)