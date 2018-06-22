看護半夜飆阿嬤「妳真的很討厭」 真相大逆轉讓網感動落淚

女大生以為看護半夜虐待阿嬤，聽到最後才發現超暖心真相 (示意圖／本報資料照)

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中時電子報

近幾年來社會上爆發不少失格看護趁著沒有第三者時，對著老人施暴的案件，最後都是透過監視器才揭發事件，讓大眾人心惶惶。一名女大生日前在「Dcard」上PO文表示，為了照料阿嬤，家人請來一名看護，卻在半夜聽到看護大罵阿嬤，以為又是虐待老人事件，但當她仔細一聽才聽到超暖心事實。

女大生表示，阿嬤今年突然中風導致半身癱瘓，家中的人都要工作上課，實在抽不出人手照顧阿嬤，便請了一名看護前來照料阿嬤。女大生說因為阿嬤半夜動不動就想上廁所，所以自己也知道看護很辛苦，連睡眠品質都很差。

某天半夜突然聽到這段對話：

看護怒罵阿嬤：「妳真的很討厭！」

阿嬤：「我尿濕褲子了啊...」

看護：「妳尿濕濕了要叫我啊，妳自己在幹嘛？」

阿嬤：「我怕吵醒妳...」

女大生覺得不太妙，怕事情擴大演變成衝突，立刻打算下樓阻止，卻在下一秒聽到看護對阿嬤說：「妳自己拿東西很危險，要是妳摔下去怎麼辦？妳會痛我不會啊，妳到時候全身都不能動怎麼辦」，讓女大生聽了相當感動，忍不住感謝看護，說：「看護真的很辛苦，隻身到台灣賺錢，只能用手機看自己家人，工作粗重，又要配合我們飲食習慣，真是辛苦她了」，並說：「很感謝她能來我們家」。

網友看完後也非常感動：「要好好珍惜這位優質看護」、「最近這麼棒的看護不多了」、「好感動啊，可惜我們家看護跟妳們相反...」。

(中時電子報)

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