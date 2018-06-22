世足人物》巴西教頭：內馬至少5戰才可恢復狀態

2018年06月22日 00:12 中時電子報 黃及人

儘管內馬曾因腳踝傷勢缺席練球，巴西教頭提特21日接受《ESPN》訪問表示，內馬仍在22日出戰哥斯大黎加先發上場，提特說：「我想內馬最少需要5場比賽才能找回應有狀態，一切都照程序在走，也上了軌道，無須擔心！」

照著提特說法，代表內馬至少踢到8強(1場友誼賽、3場小組賽與1場16強賽)，才有辦法找回昔日雄風，提特說：「一切都跟當初預估相同，相隔3個半月，內馬面對瑞士踢滿90分鐘，這些都按照復健過程冷靜進行當中。」

內馬2月底效力巴黎聖日耳曼隊的球季結束，隨後按照復健行程，僅在今年世足賽首戰前，在10日與奧地利友誼賽上場，結果他踢進1球，幫助巴西3比0贏球，可是隨著巴西在世足賽首戰跟瑞士踢和，提特勢必更加小心。

「因為我們首戰踢和，接下來面對哥斯大黎加更加關鍵，」提特表示，「我們很清楚第2戰的重要性，必須拿出更有效率的防守表現應戰才行。」提特也確定與哥斯大黎加之戰，將由提亞哥席爾瓦取代首役的馬塞洛擔任隊長。

「激動參加世足賽的緊張感已經過去，」提特說，「整個球隊已經穩定多了，也逐漸跟上教練調度，我們也是平凡人。我對第1戰感到興奮，但現在我必須更專注面對哥斯大黎加的比賽，我們勢必做出一些位置上的調適！」

(中時電子報)