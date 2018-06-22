《超人特攻隊2》的家搬到信義區了！「Office 365 超能無限」體驗屋即日登場

2018年06月22日 00:36 中時 石欣蒨

「Office 365 超能無限」體驗屋可在現場體驗像Word中的大聲朗讀功能，亦可用於播放幼兒的故事時間，或是調整畫面以提高閱讀者的專注力。（石欣蒨攝）

「Office 365 超能無限」體驗屋活動期間內，凡購買Office 365的民眾，即可憑兌換威電影票，現場更額外加碼80個限量名額的《超人特攻隊2》獨家紀念贈品。（石欣蒨攝）

台灣微軟今夏與人氣動畫電影《超人特攻隊2》合作，即日起至7月3日在信義區Neo 19前門廣場打造了「Office 365 超能無限」體驗屋 ，不僅把電影中超人家族的家重現於現場，更結合了Office 365的各項特色，把「筆跡重播」、「大聲朗讀」等功能帶進居家生活中，讓民眾可親自體驗Office在日常生活的應用。

此次的「Office 365 超能無限」體驗屋還有現場的消費者活動，包括現場拍照上傳即可獲得「超能無限A5資料夾」，或是現場下載Office 365免費體驗30天，即可獲贈「超能無限微軟手風扇」，而活動期間內凡購買Office 365的民眾，即可憑發票免費兌換威秀影城電影票卷，現場更額外加碼80個限量名額的《超人特攻隊2》獨家紀念贈品，活動現場將由專人免費提供Office 365帳戶開通及教學服務。

(中時 )