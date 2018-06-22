《超人特攻隊2》的家搬到信義區了！「Office 365 超能無限」體驗屋即日登場

台灣微軟今夏與人氣動畫電影《超人特攻隊2》合作，即日起至7月3日在信義區Neo 19前門廣場打造了「Office 365 超能無限」體驗屋。（石欣蒨攝）

友善列印
中時
「Office 365 超能無限」體驗屋可在現場體驗像Word中的大聲朗讀功能，亦可用於播放幼兒的故事時間，或是調整畫面以提高閱讀者的專注力。（石欣蒨攝）
「Office 365 超能無限」體驗屋活動期間內，凡購買Office 365的民眾，即可憑兌換威電影票，現場更額外加碼80個限量名額的《超人特攻隊2》獨家紀念贈品。（石欣蒨攝）

台灣微軟今夏與人氣動畫電影《超人特攻隊2》合作，即日起至7月3日在信義區Neo 19前門廣場打造了「Office 365 超能無限」體驗屋 ，不僅把電影中超人家族的家重現於現場，更結合了Office 365的各項特色，把「筆跡重播」、「大聲朗讀」等功能帶進居家生活中，讓民眾可親自體驗Office在日常生活的應用。

此次的「Office 365 超能無限」體驗屋還有現場的消費者活動，包括現場拍照上傳即可獲得「超能無限A5資料夾」，或是現場下載Office 365免費體驗30天，即可獲贈「超能無限微軟手風扇」，而活動期間內凡購買Office 365的民眾，即可憑發票免費兌換威秀影城電影票卷，現場更額外加碼80個限量名額的《超人特攻隊2》獨家紀念贈品，活動現場將由專人免費提供Office 365帳戶開通及教學服務。

(中時 )

相隔2年！正妹同地點入鏡Google…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。