17歲少年偷吃28歲人妻 綠光怒夫連屁孩老爸一起告

示意圖（達志影像/Shutterstock）

友善列印
中時電子報

一名17歲少年在餐廳打工的機會，與一名已婚的28歲同事發生不倫戀，兩人雙雙偷來暗去，多次在外租屋嘿咻尋歡；事為女子的丈夫得悉，暗中跟蹤果然捉姦在床，綠光罩頂的人夫怒不支，提告二人通姦，連少年的爸爸也連帶求償。

檢警調查，少年郎與已婚婦、婦人的丈夫都是新北市同一家餐廳上班，因此少年知道對方已婚，但是兩人仍繼續交往，還在社群通訊軟體上以「寶貝」相稱；婦人的丈夫察覺怪異，於是暗中觀察二人經常下班後，一前一後離開，在一起到租屋處發生不可告人的事，再一次尾隨確認2人在同居處啪啪時，報警抓姦。

儘管被告的婦人喊冤說自己是被設局，她說，丈夫的目的只是要錢而已，而這名少年狼則嚇得不知該怎麼辦。法院依通姦罪判該女3個月徒刑，被告少年則被少年法庭諭知應予訓誡，並予以假日生活輔導確定。

據《自由電子報》報導，提告的丈夫對自己太太要求100萬元求償，也認為少年的父親疏於監督與管教，要求他跟兒子賠償50萬元。婦人說，這是丈夫設的局，他的目的就只是要這100萬元。

法官認為，少年與人妻都侵害了被告丈夫的配偶權，所以判婦人須賠償丈夫20萬，少年的老爸無法證明自己有盡監督之責，要跟兒子一起賠償10萬元。

(中時電子報)

百貨櫃姐倉庫激戰色業務 雙手握…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。