17歲少年偷吃28歲人妻 綠光怒夫連屁孩老爸一起告

2018年06月22日 02:06 中時電子報 吳家詮

一名17歲少年在餐廳打工的機會，與一名已婚的28歲同事發生不倫戀，兩人雙雙偷來暗去，多次在外租屋嘿咻尋歡；事為女子的丈夫得悉，暗中跟蹤果然捉姦在床，綠光罩頂的人夫怒不支，提告二人通姦，連少年的爸爸也連帶求償。

檢警調查，少年郎與已婚婦、婦人的丈夫都是新北市同一家餐廳上班，因此少年知道對方已婚，但是兩人仍繼續交往，還在社群通訊軟體上以「寶貝」相稱；婦人的丈夫察覺怪異，於是暗中觀察二人經常下班後，一前一後離開，在一起到租屋處發生不可告人的事，再一次尾隨確認2人在同居處啪啪時，報警抓姦。

儘管被告的婦人喊冤說自己是被設局，她說，丈夫的目的只是要錢而已，而這名少年狼則嚇得不知該怎麼辦。法院依通姦罪判該女3個月徒刑，被告少年則被少年法庭諭知應予訓誡，並予以假日生活輔導確定。

據《自由電子報》報導，提告的丈夫對自己太太要求100萬元求償，也認為少年的父親疏於監督與管教，要求他跟兒子賠償50萬元。婦人說，這是丈夫設的局，他的目的就只是要這100萬元。

法官認為，少年與人妻都侵害了被告丈夫的配偶權，所以判婦人須賠償丈夫20萬，少年的老爸無法證明自己有盡監督之責，要跟兒子一起賠償10萬元。

(中時電子報)