世足》門將超低級失誤 阿根廷送克羅埃西亞晉級

阿根廷門將卡巴耶洛（右）要命失誤讓雷比奇先馳得點，其懊惱神情與狂奔慶祝的雷比奇形成強烈對比。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

首戰遭冰島逼和的阿根廷，22日背水一戰對決1勝的克羅埃西亞，上半場兩隊以守為主謹慎做戰，合計才6射門卻有18次犯規，未料阿根廷門將罩門果真出包，卡巴耶洛一次離譜挑球變另類助攻，讓雷比奇凌空抽射破門。終場前克羅埃西亞再下兩城，以3比0完勝阿根廷。

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克羅埃西亞2連勝，提前搶下16強門票，阿根廷1和1負則僅有1分積分，下役一定得擊敗奈及利亞，才有機會以D組第2晉級。但即便如此可能在16強碰上C組勁旅法國，局面對上屆亞軍阿根廷極為不利。

阿根廷狀況發生在第53分鐘，後衛莫卡多回傳門將，卡巴耶洛想把球挑傳給莫卡多，結果力道太輕，被雷比奇直接凌空抽射破門，阿根廷莫名其妙陷入落後局面。

門將本來就是阿根廷本屆最令人憂心的位置，他們目前沒有門將在歐洲頂級聯賽擔任先發主力，4年前一路守進世足決賽的當家門神羅梅羅，本屆在23人名單公布後宣布因右膝受傷開刀缺陣，頂上先發的卡巴耶洛只是英超切爾西的替補門將，果真出了大包。

克羅埃西亞隊長莫德里奇（右）在第80分鐘遠射破門，奠定勝基。（路透）

阿根廷失誤丟球後，總教練桑保利在15分鐘內用光3個換人名額，把攻擊好手伊瓜因、帕文、狄巴拉全部推出，上半場多在右路牽制、拿球不多的隊長梅西，也挺身而出領軍反撲。可惜阿根廷屢攻不下，第80分鐘反遭克羅埃西亞隊長莫德里奇遠射破門，終場前拉基提奇錦上添花，讓阿根廷3球慘敗。

(中時電子報)

阿根廷隊長梅西門前補射被克羅埃西亞門將擋出。（路透）
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