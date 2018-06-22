夏季熱浪重登場！今高溫上看34 度、各地午後防大雨

今（22日）起受太平壓高壓影響，明顯轉為典型的夏季熱浪天氣，高溫上看34度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導

昨日夏至到，今（22日）起受太平壓高壓影響，明顯轉為典型的夏季熱浪天氣，高溫上看34度，氣象局也針對花東縱谷地區發布高溫黃色燈號！雖說今起天氣將趨於穩定，然另受西南風影響，各地午後有局部短暫雷陣雨，有局部大雨發生的機率。

氣象局針對花東縱谷地區發布黃色燈號的高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！防曬也防雨！今日西南風影響，臺灣中南部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，各地午後有局部短暫雷陣雨，有局部大雨發生的機率。

氣溫方面， 今天全台將恢復夏季高溫天氣，白天偏悶熱，高溫上看34度，氣象局也針對花東縱谷地區發布黃色燈號的高溫警示，當地恐出現36度高溫！加上紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

另受西南風影響，今日上午起至下午間台灣東北部海面及東南部海面平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日受西南風影響，風速偏大，擴散條件較佳；中南部及東南部地區降雨時間可能逐漸趨於短暫，其他地區午後有局部短暫雷陣雨的機率。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖地區為「普通」等級；花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級。

(中時電子報)

今（22日）全台將恢復夏季高溫天氣，白天偏悶熱，高溫上看34度。（圖取自氣象局網頁）

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