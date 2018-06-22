台對陸好感比率增！陸6網紅來台宣傳寶島美

2018年06月22日 06:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

兩岸關係急凍、陸客銳減，台灣觀光何去何從？日前一項最新民調公布，台灣人民對陸好感比率，首度超越反感！雖說兩岸關係因政治問題緊張，但因文化交流，兩岸人民也更相互瞭解！面對台灣觀光面臨困進，台灣旅遊業者結合觀光局、台北市政府邀近日邀請大陸6名網紅體驗分享台北之美，希望能夠吸引更多觀光客來台，以提升台北市旅館的住宿率。

劉季強董事長及交通部觀光局台旅會駐上海辦事處力邀人氣網紅推廣台灣觀光。由左至右分別為：NANA醬、敦敦、金蛋(錢瑋)、劉季強董事長、麻小薯、落緒紛飛、阿雪姑酿。（主辦單位提供）

兩岸關係緊張，然台灣民意基金會日前公布民調，台灣成年人有4成4對大陸反感，但有4成9的人表示好感，與去年相比好感度增加，對大陸有好感的人更首度超越反感。

陽明山是探索火山知識的好地方。圖為大屯火山群最高峰七星山。（陽明山國家公園管理處提供）

然在大環境之下，近年來受到兩岸政治影響，使得陸客來台人數逐年下滑，連帶影響國內住房率降低、觀光收入銳減！對此，台北商旅董事長劉季強抱著天助自助者的精神，決定帶領休旅業者自立救濟，自己出錢出力並尋求各方面協助，邀請日、韓及大陸等國家知名網紅體驗分享台北之美，希望能夠吸引更多觀光客來台，以提升台北市旅館的住宿率。

夕色之美的漁人碼頭。（新北市漁業處提供）

在交通部觀光局台旅會上海辦事處協助推薦下，首波將邀請 麻小薯、NANA醬、Maeda敦敦、落緒紛飛、金蛋及阿雪姑酿等6位大陸網紅來台。這6位網紅將將從今（22日）～下週二（22日）走訪台北。

華山文創園區。（本報系資料照）

6位網紅將以分組形式探陽明山秘境，如北投泡溫泉、少帥禪園；文青組路線，將走訪龍山寺、新富町文化、西門町紅樓；貓空輕旅行走訪象山步道、搭纜車賞美景；另台北新視界則走訪華山文創園區、大稻埕老街等；而北北基漫遊則會去九份、金瓜石看看台灣山城之美。

大稻埕煙火節往年煙火秀活動照亮夜空。（本報系資料照）

這6位網紅也紛紛表達自己對台灣的熱情，有曾來台16次自由行的網紅對此行程表示期待，盼能在旅程中發掘不一樣的台北！另有曾在台灣當交換學生一年的網紅再次來到台北，盼能用更多照片、文字讓台灣之美告訴更多網友。

交通部觀光局旅宿組、台北市政府觀傳局，也協助規劃行程，以實際行動力挺這次活動，希望能夠發揮最大宣傳效益，官方與民間企業合作振興台灣觀光產業！

貓空纜車。（本報系資料照）

或許危機也是轉機，從地方政府、民間業者力推觀光，都讓人對台灣觀光業看到希望！雖然台灣目前陸客急縮，觀光業遇到瓶頸，然台灣的好山好水、濃濃的人情味仍是觀光業最大優勢，也盼政府民間齊力合作，讓國際觀光客瞭解台灣的美與好，將危機化為轉機、再創台灣觀光新未來！

(中時電子報)