台對陸好感比率增！陸6網紅來台宣傳寶島美

兩岸關係急凍、陸客銳減，台灣觀光何去何從？日前一項最新民調公布，台灣人民對陸好感比率，首度超越反感！雖說兩岸關係因政治問題緊張，但因文化交流，兩岸人民也更相互瞭解！面對台灣觀光面臨困進，台灣旅遊業者結合觀光局、台北市政府邀近日邀請大陸6名網紅體驗分享台北之美，希望能夠吸引更多觀光客來台，以提升台北市旅館的住宿率。
兩岸關係緊張，然台灣民意基金會日前公布民調，台灣成年人有4成4對大陸反感，但有4成9的人表示好感，與去年相比好感度增加，對大陸有好感的人更首度超越反感。
然在大環境之下，近年來受到兩岸政治影響，使得陸客來台人數逐年下滑，連帶影響國內住房率降低、觀光收入銳減！對此，台北商旅董事長劉季強抱著天助自助者的精神，決定帶領休旅業者自立救濟，自己出錢出力並尋求各方面協助，邀請日、韓及大陸等國家知名網紅體驗分享台北之美，希望能夠吸引更多觀光客來台，以提升台北市旅館的住宿率。
在交通部觀光局台旅會上海辦事處協助推薦下，首波將邀請 麻小薯、NANA醬、Maeda敦敦、落緒紛飛、金蛋及阿雪姑酿等6位大陸網紅來台。這6位網紅將將從今（22日）～下週二（22日）走訪台北。
6位網紅將以分組形式探陽明山秘境，如北投泡溫泉、少帥禪園；文青組路線，將走訪龍山寺、新富町文化、西門町紅樓；貓空輕旅行走訪象山步道、搭纜車賞美景；另台北新視界則走訪華山文創園區、大稻埕老街等；而北北基漫遊則會去九份、金瓜石看看台灣山城之美。
這6位網紅也紛紛表達自己對台灣的熱情，有曾來台16次自由行的網紅對此行程表示期待，盼能在旅程中發掘不一樣的台北！另有曾在台灣當交換學生一年的網紅再次來到台北，盼能用更多照片、文字讓台灣之美告訴更多網友。
交通部觀光局旅宿組、台北市政府觀傳局，也協助規劃行程，以實際行動力挺這次活動，希望能夠發揮最大宣傳效益，官方與民間企業合作振興台灣觀光產業！
或許危機也是轉機，從地方政府、民間業者力推觀光，都讓人對台灣觀光業看到希望！雖然台灣目前陸客急縮，觀光業遇到瓶頸，然台灣的好山好水、濃濃的人情味仍是觀光業最大優勢，也盼政府民間齊力合作，讓國際觀光客瞭解台灣的美與好，將危機化為轉機、再創台灣觀光新未來！
(中時電子報)