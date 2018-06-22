《明日樂園》夢幻中訴大自然反撲！袁廣鳴個展登英國

2018年06月22日 06:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

城堡、遊樂園、旋轉木馬，看似夢幻卻藏有一種莫名的疏離，在《明日樂園》裡我們真能尋得快樂幸福嗎？英國知名的海沃德美術館(Hayward Gallery)今年成立50週年，6月20日特別推出台灣錄像藝術家袁廣鳴在英國的首次個展，吸引大批倫敦藝術界人士出席，也讓台灣當代藝術成為國際藝文界焦點。

海沃德美術館隸屬於英國最大綜合公共藝文館舍—南岸藝術中心(Southbank Centre)，為英國視覺藝術發展的重要基地，曾展出Paul Klee、Lucio Fontana、Francis Bacon、Bridget Riley、Anthony Caro等當代藝術大師作品。

袁廣鳴此次受邀展出《能量的風景》(2014)、《日常演習》(2018)、《明日樂園》(2018)等錄像作品。駐英國代表處林大使永樂20日晚間出席開幕致詞時表示，台灣藝術家能夠在此一重要藝術場域舉行個展，除了讓國際觀眾認識台灣當代藝術的多元面向，也是台英藝術合作再度往前跨進的重要交流。

海沃德美術館館長魯格夫（Ralph Roguff)特別在開幕當晚邀請袁廣鳴對談，與全場藝文界人士分享台灣當代藝術的發展現況。魯格夫表示，袁廣鳴是台灣錄像藝術的先驅，其作品結合象徵性的隱喻及新媒體科技，呈現出不安與美感，更展現當代生活與人的生存狀態。魯格夫提到，本次在台灣文化部、駐英國代表處文化組的支持下，終於能夠將袁廣鳴的錄像作品推介給英國觀眾，感到格外高興。

袁廣鳴在對談之中，向現場來賓介紹他超過30年的影像創作歷程，從早期作品《盤中魚》、《難眠的理由》等，至最新創作《向黑》結合了沈浸式(immersive)展演，不斷進行新的藝術嘗試。

袁廣鳴在海沃德美術館展出作品之一《日常演習》選在「萬安演習」時，以五架空拍機同時在台北市區五條主要道路中間的正上方、以直線略微俯瞰的鏡頭拍攝，記錄車水馬龍的台北市區，在防空警報響起時，瞬間成為空城。許多英國參觀者以為是影片後製效果，在瞭解作品背景後，無不對於此種「日常中的戰爭」形成猶如電影場景般的淨空城市，感到不可思議。

另一作品《明日樂園》畫面以一座無人的遊樂園，隱喻一個美麗的世界景象，莫名在瞬間被炸毀。畫面中出現毀壞的摩天輪，恰與海沃德美術館所在位置緊鄰的英國知名景點「倫敦眼」摩天輪，構成新的對話與呼應，也讓本地觀展者對於周遭世界難解的議題進行反思：難民、冷戰及民粹主義復甦、帝國及恐怖主義威脅，加上環境變遷的大自然反撲。

展覽將持續在海沃德美術館展至8月6日，美術館並將在7月7日的「倫敦藝術之夜」，於南岸藝術中心外牆以巨型投影的方式呈現袁廣鳴《棲居如詩》(2014)。

(中時電子報)