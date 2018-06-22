6月22日三大報頭版要聞

2018年06月22日 07:13 中時電子報 綜合報導

@中國時報

行政院院會昨通過司法院提出的《勞動事件法》草案，依草案內容，未來各級法院將設「勞動法庭」，由具備勞動法專業經驗者擔任法官，保障訴訟勞工權益；勞工也可在勞務提供地法院起訴，並減徵或暫免徵收勞工起訴、上訴及聲請強制執行的裁判費、執行費，保障勞資爭議中較為弱勢的勞方。

行政院昨拍板軍公教年改7月1日同時上路，蔡英文總統昨日發表談話，「這代表各個執政者都想要推動的軍公教年金改革，終於完成了」，但退休軍公教因為年改，口袋裡的錢變少，她代表國家說聲抱歉。蔡英文並提起前總統馬英九曾說，不會把問題留給下一任總統，「我就是他口中所說的『下一任總統』」，「在今天這個時刻，我沒有任何指責他的意思。」

軍公教年改案發酵，外界質疑勞保人數更多，影響更廣，為何不改、農漁保為何不檢討？行政院年金改革辦公室昨表示，公保及勞保修正草案已由立法院審議中。不過，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，沒有哪一個政黨想要趕快處理勞保年改，9月後新會期也不會處理，這件事還沒有急到這種程度。

國民黨新北市長參選人侯友宜深陷文大宿舍風暴，綠營議員滿手資料打侯不手軟，不免令人質疑，若不是柯市府結盟綠打藍，綠營豈可能有充足資料，在北市都發局官員備忘錄送交北市政風處隔日，綠議員隨即取得資料開記者會，「陰謀論」甚囂塵上，即便台北市長柯文哲把責任推給藍綠惡鬥，但這場風暴愈演愈烈，自稱白色力量的柯P也難辭其咎。

@旺報

新聞分析民進黨暗助、獨派團體提案禁掛五星旗公投案，日前中選會宣布認為有舉行聽證必要，以釐清相關爭議點，據了解，聽證將於7月5日舉行。公投如過關，一是禁掛五星旗等同禁止大陸選手來台參賽，代表台灣再也不用爭取國際賽事主辦權，二是公投案已違反台灣民主自由價值，三是這等於台灣主動打破兩岸現狀，後果嚴重。

總統蔡英文重要文膽、總統府副祕書長姚人多正式轉任海基會副董事長兼祕書長。據了解，昨天早上，海峽交流基金會舉行第10屆董監事會議上，原擬無異議直接通過由姚人多出任海基會副董座一職。不過，國民黨大陸事務部主任、身兼海基會董事的周繼祥突提出意見，除先批評現有海基會工作不夠「接地氣」外，並稱海基會應超越藍綠；聽聞後，姚人多則回應，將銘記在心，並指自己和周的友誼就是跨越藍綠證明。

俄羅斯世界盃開踢以來，大陸數以億計的球迷觀眾透過央視頻道，收看免費的世界盃轉播，為自己支持的球隊加油。負責轉播的央視90後女主播楊茗茗，因長相清新甜美而圈粉無數，不僅網友紛紛留言「被甜到」，也有記者同事表白「我戀愛了」。楊茗茗本人並不承認已成「網紅」，而是以電視「民工」自居。

朱自清的〈背影〉、〈匆匆〉幾乎是華人圈共同的記憶，今年適逢朱自清誕辰120周年，兩岸朱自清家族後人跨海續緣，在台舉辦的紀念活動上，朱自清的外甥周蓉生便感念：「多虧舅舅堅持，我媽媽才能受教育，來到台灣生活雖辛苦但也還能謀個教職。」

@工商時報

銀行辦理房貸授信皮要繃緊一點了！金管會銀行局副局長莊琇媛21日表示，金管會觀察近年購置住宅貸款與建築融資逾放比率確實有上升的趨勢，現階段金管會將先觀察，但若有必要，會對不動產授信集中度高的銀行針對個案採行「高度管理」。

經濟部昨（21）日發布外銷訂單統計指出，在全球景氣回升下，5月接單金額升至411.1億美元，創歷年同月新高，年增率11.7％也創下近4個月最高，估計6月接單會更上層樓，美中貿易摩擦對我國未來接單的影響不大。

中央銀行21日召開第二季理監事會，決議重貼現率維持在1.375％，政策利率連續第八季未調整，央行總裁楊金龍指出，目前貨幣政策基調還是相對寬鬆，至於後續利率走勢則仍以物價預期為考量關鍵。

台積電目前在南科興建的5奈米12吋晶圓廠Fab 18，預估總投資金額達250億美元，約折合新台幣7,500億元，將創下台灣科技業投資新高紀錄。台積電副董兼總裁魏哲家強調，半導體製程走到5奈米製程後，全世界可能只會剩下1～2家半導體廠有能力投資，但其中1家一定會是台積電。

(中時電子報)