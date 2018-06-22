NBA》沒有意外！艾頓成為2018年選秀狀元

2018年06月22日 07:39 中時電子報 黃及人

杜克前鋒貝格利成為今年選秀榜眼。(美聯社)

正如先前預期，來自亞歷桑納大學的216公分長人艾頓(DeAndre Ayton)，在22日紐約舉行的NBA選秀會，被太陽選上成為今年選秀狀元，相信他將憑藉自己在禁區的強大進攻能力，跟戴文布克、賈許傑克生等年輕新秀一同奮戰！

巴哈馬出生的艾頓，13歲隨著家人移居美國，上季效力亞歷桑納大學場均20.1分、11.6籃板、1.6助攻與1.9籃板，除了擁有優異身材，19歲的他也具備三分外線投射能力，NBA也以七六人明星中鋒恩比德當作他的未來樣板。

至於今年選秀榜眼，則由國王選上杜克大學前鋒馬格利(Marvin Bagley III)，擁有極佳速度與身材條件的他，上季場均21分、11.1籃板，他的未來模板是前熱火前鋒波許，「我想感謝上帝讓我走到這一步，讓我感到相當幸運。」

老鷹用探花籤選了東契奇，隨即把他送去獨行俠。(美聯社)

老鷹則用探花籤選來斯洛維尼亞後衛東契奇(luka Doncic)，卻馬上把這個順位，跟獨行俠完成未牽涉球員的交易，老鷹替獨行俠選來東契奇，跟獨行俠換來第5順位與1個未來首輪選秀權，東契奇是今年歐洲聯賽4強MVP。

灰熊第4順位挑上密西根州大前鋒賈倫傑克生(Jaren Jackson Jr)，獨行俠第5順位選擇奧克拉荷馬大學後衛崔楊(Trae Young)，魔術第6順位選上德州大學中鋒班巴(Mohamed Bamba)，公牛第7順位挑選杜克前鋒溫戴爾卡特(Wendell Carter)。

(中時電子報)