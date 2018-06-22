徐巧芯點評民進黨：非我族類　統統都要鬥

2018年06月22日 08:24 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨近來猛打國民黨新北市長參選人侯友宜的文大宿舍案，已到無所不用其極地步；不僅侯友宜，連國民黨高雄市長參選人韓國瑜，民進黨也是追殺到底。國民黨台北市議員參選人徐巧芯表示這次選舉，民進黨就是想盡辦法鬥藍白，只要非民進黨族類，統統都要鬥，如此而已。

徐巧芯於臉書表示，民眾對於「藍綠惡鬥」非常厭惡，但是民進黨在這次選舉操作就是想盡辦法要鬥，只要和民進黨意見不同，都要鬥！徐巧芯更舉例民進黨面對不同人物、不同陣營如何鬥：

即便北農總經理吳音寧遇到問題就神隱，爭議舉動不斷，但民進黨認為吳音寧只是不擅言詞，很會做事，並抨擊都是國民黨、台北市長柯文哲在「弄」她！完全不評論吳音寧上任所造成的爭議問題。至於民進黨新北市長參選人蘇貞昌選前一再發誓不參選，且年齡跟民進黨所提倡的「世代交替」完全背道而馳，但民進黨只會一再強調「蘇貞昌政績最多基層最強！蘇貞昌來了以後民進黨要勝選了！蘇貞昌氣勢超強」！再看看民進黨台北市長參選人姚文智提出許多受人批評的政策被批，民進黨卻認為：外界對姚文智不公平！

反觀在侯友宜在文大宿舍的爭議上並無違法，學生更直接上節目打臉名嘴，但民進黨依舊狂打侯友宜剝削學生！說謊！打到連學生都看不下去！民進黨一定要鬧到學生好好的宿舍沒得住才開心？為了選舉一定要做到這樣？即使丁守中目前民調第一，但民進黨仍然認為：丁守中被邊緣化！國民黨的危機！但卻不看看姚文智媒體版面不少，卻都是負面選戰，還不如學習丁守中務實面對選舉、勤跑基層。而民進黨面對柯文哲也毫不手軟，批評柯文哲什麼都是假的！兩岸一家親沒有台灣價值！

徐巧芯表示，民進黨應該調整策略、正面競選，不要再亂打，民眾已對藍綠惡鬥厭煩。更要尊重對手，打一場君子的選戰，才能得到多數人的認同。

(中時電子報)