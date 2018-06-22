姚立明稱文大女學生公然說謊 謝寒冰：快提告公然侮辱

2018年06月22日 08:30 中時電子報 邱文秀

這標題...節目惱羞了？（取自YouTube)

廖筱君節目請到大群館館長現身說法。(取自YouTube)

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文大宿舍爭議，廖筱君主持三立政論節目《新台灣加油》20日直接請來在「大群館」學生宿舍擔任館長的范同學親上火線說明，只是女同學並未合乎節目預期反應大肆批評宿舍，讓節目似乎惱羞成怒。隔日姚立明也上《新台灣加油》，批評女學生有可能是故意說謊，未指出暑假需搬出淨空，想續住要另外付錢一事。名嘴謝寒冰看不下去，在臉書表示女同學明明有講，鼓勵兩位女同學告姚立明公然侮辱，他絕對可以做證人。

廖筱君主持三立政論節目《新台灣加油》20日直接請來在「大群館」學生宿舍擔任館長的范同學親上火線說明，只是女同學並未合乎節目預期反應批評宿舍，節目下方標題變成「怪？學生向節目抱怨宿舍小窄 但上火線怎噤聲？」被網友說是「惱羞成怒」。

曾替柯文哲助選的姚立明也上《新台灣加油》，並在節目表示：「昨天那兩個女生有一個地方真的沒講對，而且可能是不是故意說謊我不知道，學生說18200元是租一學期，一學期6個月？不是6個月，他們暑假期間要搬出來的，暑假他不能住，然後你暑假期間因為有暑修或你要幹嘛，你要申請續住還要另外繳錢，所以這就是學生宿舍不一樣。.....學生宿舍可以規定寒暑假時間淨空不能住人，因為他沒有人管理教官也不在，所以他就說那段時間不能住人，你東西有些人本來就可以擺在裡面，可是不能住人，租房子可以這樣子嗎？這就叫做學生宿舍跟集合式住宅租給學生」。主持人等也紛紛附和姚立明說女學生說謊。

名嘴謝寒冰在臉書表示「姚立明說兩位文大女學生公然說謊，因為她們說大群館一個學期18200，卻忽略暑假必須淨空另外付費的問題⋯⋯我6/21從下午到晚上都和她們上同一個節目，明明就有聽到她們說過這個問題⋯⋯姑且不論這和說謊有什麼關係，事實上是人家明明有說，只是某些利慾薰心的人的耳朵，已經進化到自動排除正確訊息的能力⋯⋯我鼓勵兩位女同學告姚立明公然侮辱，我絕對可以做證人⋯⋯^_^」

網友也留言「說難聽的 如果我是侯就要求娘家立刻跟文大解約 學生沒地方住看你冥禁洞能不能承受這個罵名 不顧學生權益只有黨意的黨 只會選舉不會做事的黨 不抹黑潑糞就不會選舉的黨...」、「國立大學學生宿舍暑假也是要清空，我小兒子今天就學期末最後一天，今或明兩天我大兒子會將所有東西載回來，況且我小兒子學校宿舍也四個人很正常，只是公立學校有補助比較便宜而已。」、「連學生說話也不能容忍的政黨或媒體，墮落到讓人無法忍受的地步了」、「再過幾天就會查出這兩位文大女生是國民黨黨員了」。

相關新聞轉到PTT八卦版，網友也狂噓「連學生都要欺負」、「講的不是自己想聽的就是說謊 乾脆別請」、「沒有照稿說就是說謊 台灣價值嚴重不足」、「有甚麼利益驅使她說謊?下三濫」、「你公然說謊證據一堆 那你說別人證據呢?」、「姚老師變謠言師」、「連學生都要欺負 吱吱真的很恐怖」、「她們沒有台灣價值，沒有按照你們劇本」、「不是資進黨要的答案 就是說謊假新聞」、「覺得學生很可憐 會不會被搞到沒學校宿舍住」、「 Ｘ，戰學生？ 這品德真的沒救了 從來沒有對民進黨這麼厭惡」。

(中時電子報)