三句話看徐國勇中毒越來越深 網友：冷血讓人不寒而慄

2018年06月22日 08:27 中時電子報 陳怡文

日前行政院發言人徐國勇獲公部門傑出發言人獎，已讓大批網友錯愕，昨(21)日針對台灣社會兩周內發生3起分屍案，徐國勇一句，任何再完美的社會都還是會有一些犯罪事件，再度挑戰網友修養，有爆氣的PTT網友開罵「是否當了狗官就會變成智障？」自從吃了智障之果，變身成為姑婆勇，徐國勇中毒是越來越深了！

A網友PTT發言「徐國勇中毒是越來越深了」，並舉了徐對3件事的發言。第一、一例一休造成勞工輸資方輸消費者輸政府也輸的四輸局面，徐國勇說：質能不滅定律，總會有一方是贏的，網友質疑「拿自然科學的理論，強加到社會科學？」

第二、基隆輕軌，徐國勇說：換個輪子可以上路跑，網友痛批「輕軌是變形金剛嗎！？」網友也幫他補充：這輕軌還有加裝隱形翅膀，萬一遇到土石流堵住軌道，隱形翅膀還可以自動展開直接飛起來。

第三、凶殺案頻傳，徐國勇說：再怎麼完美的社會還是會有些犯罪，網友爆氣「這不是偶而才發生凶殺案，是這一個多月來連續發生十起左右，包括三起慘絕人寰的分屍案！三天兩頭就來一次」結果徐國勇竟然輕描淡寫，依然老神在在，習以為常？

這也讓網友想到前國防部部長蔣仲苓曾說過的名言「哪個地方不死人」。怒批「國民兩黨都有狗官，以今天的小英政府為最！」網友也質疑「我們還要政府幹嘛？」付給妳們數十萬超高月薪，是付心酸的嗎？出了事，不求找出根源，不求解決問題，全都一推二五六。

網友接著批「什麼都推給，都是老共的陰謀、都是馬英九的錯、都是國民黨害的，連天氣太好農產豐收造成價崩，也推給老天爺，為何價崩，他不求解、不思產銷供需」狗官真好當啊！「我的心涼到冰點，這殘暴的政府，他們的冷血，令我不寒而慄！」

(中時電子報)