美官方抗議 陸以雷射光傷害美軍飛行員眼睛

2018年06月22日 08:48 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，繼上月初在東非吉布地（Djibouti）、傳出美國與中國大陸駐軍鬧彆扭後，近日又有消息指出，美國官員向《華爾街日報》（WSJ）透露，隸屬於太平洋司令部（PACOM）的許多飛行員都反應，上個月在東海執行任務時，遭到大陸軍方以以軍用級雷射光照射，嚴重影響美軍的飛航安全。

事實上，上個月初在美陸皆有駐軍的吉布地一帶，也曾發生類似的情況，五角大廈（The Pentagon）親自出面控訴，稱其麾下一架C-130運輸機（C-130 cargo plane）降落途中，被大陸駐軍以雷射光「照顧」，造成機上兩名飛行員的眼睛有輕微受傷症狀。此事一度造成中美兩國互相譴責和抨擊，但最終仍無疾而終。

美軍抗議大陸在東海一帶以雷射光，干擾他們飛行員的安全。圖為美軍現役的B-52長程轟炸機。（圖/美國空軍）

隨著大陸在東海、南海的動作愈來愈頻繁，也讓美軍太平洋司令部擔憂其「權利」，不斷地透過「自由航行與飛行權」，挑戰大陸官方的態度。無論是軍艦駛入南海水域和島礁週邊、或是派出B-52長程轟炸機（B-52 Stratofortress）巡弋區域，每每都能造成雙方的口水戰。這也令外界好奇，剛剛上任的新太平洋司令大衛森（Philip Scot Davidson），和他的前一任長官哈里斯（Harry Harris）相比，究竟誰會讓大陸更加討厭？

不過，與東非的事件不同，美軍在東海受到干擾一事，至今並未透露受影響的機型、時間和確切地點，也不確定究竟是軍方、漁民或一般百姓造成的。但可以確定的是，大陸官方的態度肯定是否認到底，而此事也很可能僅止於口水戰，不會有進一步的處置。

(中時電子報)