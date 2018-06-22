淫男想不戴套白嫖 女一句話讓他乖乖戴上

淫男持刀想不戴套白嫖，因怕染病後來乖乖戴上。(圖/Pixabay)

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中時電子報

一名24歲周姓貨車司機，2014年底想在摩鐵白嫖傳播妹，傳播妹透過LINE向公司反映，周男卻趁警方趕到前，持刀逼口交再性交，僅2分鐘就繳械，被判刑8年6月；不料去年10月，又亮刀想白嫖另一名應召妹，後因應召站與旅館人員不停打電話到房間才沒得逞，新北地院昨再依加重強制性交未遂罪，判周男5年徒刑。

據蘋果日報報導，周男（28歲）2014年底與傳播妹談妥8千元交易，傳播妹到摩鐵要求先收錢時，周男堅持事後付款，傳播妹便用LINE向傳播公司反映，周男見狀竟搶走傳播妹的手機。

公司連忙報警，並聯絡摩鐵櫃台打電話到房間，周男立刻亮水果刀架住傳播妹脖子，要傳播妹接電話但不能求救，等傳播妹掛上電話，隨即逼她口交，再強脫內褲想不戴套性侵，傳播妹擔心生命安危，也害怕染病、懷孕，機警脫口：「你不怕我有病嗎？」才讓周男乖乖戴套，結果他為了「2分鐘」之爽，付出判刑8年6月代價。

不料，周男去年10月再約一名應召女到摩鐵交易時，又拒絕先付錢，女子聯繫應召站想離去卻遭周男亮刀抵住喉嚨，還被強壓在床扯衣舔胸企圖硬上，應召站來電確認，發現應召妹沒接電話，連忙報警並請旅館人員不斷打電話進房間，才迫使周男中斷淫行，這次他則被判5年徒刑。

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(中時電子報)

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