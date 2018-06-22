MLB》挾怨報復？馬林魚麥總被禁賽1場

馬林魚總教練麥汀利(左)與二壘審爭論。(美聯社)

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中時電子報

在國東墊底的馬林魚又惹上麻煩，先發投手史崔利(Dan Straily)日前觸身球打中巨人隊捕手波西(Buster Posey)，聯盟今下令將他禁賽5場，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)也被禁賽1場，兩人還須繳交罰款。

當天(20日)巨人隊投手羅瑞格茲(Dereck Rodriguez)第2局對馬林魚布林生(Lewis Brinson)投出觸身球，遭到主審警告，同時主審還特別告誡馬林魚不可以報復。話才說完，史崔利就用快速球襲擊波西的左肘，加上波西在首局開轟，主審認定史崔利是挾怨報復，當場將他與麥總驅逐。

巨人的轉播員說布林生挨砸後，麥總還對波西嗆聲：「下一個就是你！(You're next!)」不過麥總事後嚴正否認，「我不可能說那種話啦。」

史崔利前一周才打傷了巨人隊三壘手隆格利亞(Evan Longoria)，害他要掛1個多月傷兵。接著巨人隊終結者史崔克蘭(Hunter Strickland)被馬林魚布林生敲安搞砸了救援，憤怒握拳捶門而打折了手骨，預計休養6至8周。

這兩隊本就有宿怨，最著名的是2011年馬林魚考辛斯(Scott Cousins)衝回本壘時把巨人捕手波西撞斷腿，聯盟還因此增設本壘衝撞規則，俗稱波西條款。這次兩隊10天內就打了7場球，巨人不但以3勝4敗居下風，還一口氣賠上兩名大將。

(中時電子報)

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