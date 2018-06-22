揭秘！台灣淹水主因不光豪大雨 這系統沒做好是關鍵

仁德滯洪池。（水利署提供）

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中時電子報
／整理報導

今年台灣氣候異常，連日高溫乾旱中，在端午前後，因西南氣流影響，南部傳來大雨，就連昨（21日）暴雨襲北部，北市文山、新北新店淹水也傳出一級警戒。

過去一週來的豪大雨及雷陣雨，台灣西半部多處地方毎小時降雨量超過80毫米，這樣短暫時間降下的傾盆大雨，往往超過雨水下水道及道路側溝設計容量，是各地積淹水的主因。依據統計0613及0619兩豪大雨期間96%積淹水原因是道路排水系統排水不及，而80%的積水深度不到30公分，雨勢停歇後，就立即恢復退水並恢復交通，已完成治理之河川排水則無重大溢淹情形，多處治水工程已發揮成效。​​​​​​​

為改善淹水問題，中央與地方政府通力合作致力於淹水面積改善，近日全台因受西南氣流影響，瞬間降雨造成全國部分地區積淹水情形，經檢討原因，主要為瞬間雨量集中且過大，超出雨水下水道排放量，產生市區道路積淹水，雨勢停歇後，就立即能恢復通車，另部分地勢低漥地區排水不良，於縣市政府調度抽水機後，亦迅速恢復，而於整治完成區段，本次並無重大災情傳出。

以台南市三爺溪排水為例，整治前於94年612水災時，1小時雨量為52mm，24小時雨量55mm，淹水面積達585公頃，淹水深度約0.7公尺，淹水時間長達1天，本次豪雨1小時雨量達48mm，24小時雨量達223mm，僅部分道路因側溝收集不及產生積水情形，短暫影響通行，降雨停歇後即迅速消退，未有其他嚴重災情傳出；而高雄市典寶溪排水，於99年凡那比颱風時，淹水面積約3,810公頃，98年莫拉克颱風淹水面積約5,200公頃，本次豪雨24小時雨量262mm，無重大災情傳出，通過豪雨考驗，治理經費發揮成效。

水利署今年採取風險管理方式，與地方政府合作利用大數據盤整出經常致災或是溪水沖刷潛勢較高的防汛熱點，預先佈置防汛機具，防範災情傳出。目前「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」仍將持續協助推動治水工作。

另外，為因應氣候變遷及極端降雨事件增加情形，水利署提出的水利法修正案，6月20日奉總統令公布實施，增訂出流管制與逕流分擔專章，未來將以水道及土地共同分擔洪水方式，增加都市耐淹能力，保障民眾生命財產安全。

(中時電子報)

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