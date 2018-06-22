台、日奧客差在哪？日人：台灣鯛有3大棘手問題

2018年06月22日 09:03 中時電子報 簡怡欣

網路時代，台灣奧客習慣透過在店家的臉書、GOOGLE留負評報復，不惜公開店家資訊「討公道」。（示意圖/本報系資料照/姚志平攝）

處處刁難的奧客難纏，臉書粉專「色色的日本人的歐吉桑」的在台日人下坂先生（Yasuo Shimosaka）昨（21）日發文解析台、日兩地奧客差異，發現台灣鯛不只有一套「自己的邏輯」，更棘手的是還會號召群眾報復店家，直言奧客是國家癌。這番分析引起網友認同討論，「一針見血！」「台灣奧客完勝」。

他指出，首先台、日奧客最不同的地方是「邏輯」。日本奧客的特徵是常曲解店的遊戲規則，從店家既有的遊戲規則裡面找出破點，進而主張自己的合理性。不過，相對地，為了避免這種事情，日本店家會先準備非常清楚的遊戲規則，只要向顧客解釋合理的邏輯，處理這種客人不難。

反觀台灣奧客的特徵，是用「自己的邏輯」攻擊店家，不管店裡面的規則是怎樣，如果奧客「自己的邏輯」不能被接受的話，就絕對反對店家的遊戲規則。例如，店家在外公告拒絕小孩同行，台灣奧客就會認定店家歧視；或是遲到被取消訂位、退貨沒收據等，就會自認為遲到幾分鐘沒關係、退貨不需要收據，甚至要求對方道歉。

且處理台灣奧客有三大棘手問題：一、喜歡在社群或大規模群組公開譴責店家，自認為是最可憐的被害者，儘管真相不一定是正確；二、號召群眾報復店家、湧入店家的臉書、GOOGLE留負評；三、不介意公開他人隱私，直接在網路曝光照片、影片、店家的名字。

下坂先生認為，台、日奧客的差異關鍵可能是民族性。由於日本人重視合理性的邏輯，擁有奧客因素的日本人，是可以認得出來，所以可以先準備對策；但相較上台灣人非常重視面子，一旦自覺面子被損害，就連一般人也會突然變成奧客，難以提前準備對策。

這番分析引起網友認同討論，「一針見血！」「不能同意你更多了！」「台灣奧客真的跟蟑螂一樣多」，還有留言說，「台灣奧客總是認為自己合情合理，全世界都沒有同理心」、「以客為尊的概念被上修到極致後的一發不可收拾」、「在日本打工的小心得，台灣奧客真的比日本多太多太多了...」

(中時電子報)