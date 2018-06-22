大砍年金誰得利？ 李富城直指就是她

年金改革造成許多軍公教人員都相當不滿。（資料照片／姚志平攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
李富城在自己臉書上表達會年改的不滿。(圖/翻攝自李富城臉書)

自從蔡政府一上任就著手進行最重要的「年金改革」，但年金改革以來風波不斷。對此同為退休軍人的李富城就在自己臉書上表示，自己當年從軍校畢業月薪才135元，在那個年代連女朋友都交不到，現在吳音寧可以年薪248萬，天理何在？另外他也直接點出大砍年金根本就是讓蔡英文賺到，因為一大票老人退休俸被砍，熱也不敢開冷氣，都被熱死後剛好政府都可以不用付退休俸了。

李富城在自己的臉書上提到，自己早晨都會有運動習慣，回到家想沖個涼，自來水是熱的，一早就這麼熱，現在退休俸被砍，就連冷氣都不敢開，這樣子看來蔡英文是賺到了，因為將會有一大票老人會被熱死，這樣連退休俸都省了。

另外，他也感嘆，自己剛從軍校畢業是，月薪僅135元，那時候一雙皮鞋就要120元，連女朋友都交不到，那時候只要一說自己的軍人，就嚇跑一大票女孩子，70年代國家極力發展經濟，民間薪資翻倍，大學畢業的起薪40K，沒有人喜歡軍公教。在李登輝時代，把台灣經濟搞垮，現在倒是來怪罪軍公教退休俸太多，現在蔡英文把軍公教砍了，有給勞工加薪嗎？反而現在大家都變窮，只有民進黨發了，反觀什麼都不會的吳音寧，年薪可以高達248萬，天理何在？

(中時電子報)

文章來源：李富城臉書

台、日奧客差在哪？日人：台灣鯛… 「小廚師」技壓飯店大廚 台北晶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。