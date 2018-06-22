大砍年金誰得利？ 李富城直指就是她

2018年06月22日 09:07 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

李富城在自己臉書上表達會年改的不滿。(圖/翻攝自李富城臉書)

自從蔡政府一上任就著手進行最重要的「年金改革」，但年金改革以來風波不斷。對此同為退休軍人的李富城就在自己臉書上表示，自己當年從軍校畢業月薪才135元，在那個年代連女朋友都交不到，現在吳音寧可以年薪248萬，天理何在？另外他也直接點出大砍年金根本就是讓蔡英文賺到，因為一大票老人退休俸被砍，熱也不敢開冷氣，都被熱死後剛好政府都可以不用付退休俸了。

李富城在自己的臉書上提到，自己早晨都會有運動習慣，回到家想沖個涼，自來水是熱的，一早就這麼熱，現在退休俸被砍，就連冷氣都不敢開，這樣子看來蔡英文是賺到了，因為將會有一大票老人會被熱死，這樣連退休俸都省了。

另外，他也感嘆，自己剛從軍校畢業是，月薪僅135元，那時候一雙皮鞋就要120元，連女朋友都交不到，那時候只要一說自己的軍人，就嚇跑一大票女孩子，70年代國家極力發展經濟，民間薪資翻倍，大學畢業的起薪40K，沒有人喜歡軍公教。在李登輝時代，把台灣經濟搞垮，現在倒是來怪罪軍公教退休俸太多，現在蔡英文把軍公教砍了，有給勞工加薪嗎？反而現在大家都變窮，只有民進黨發了，反觀什麼都不會的吳音寧，年薪可以高達248萬，天理何在？

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