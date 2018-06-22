「小廚師」技壓飯店大廚 台北晶華暑假加場

2018年06月22日 09:18 工商 姚舜

在暗室中享用美食的「小廚師奇遇記」，以科技打敗了傳統飯店大廚。(攝影／姚舜)

以3D裸視投影技術，營造獨特用餐氛圍的全世界身高最矮的「 Le Petit Chef 小廚師」比五星觀光飯店大廚更受歡迎！由於訂席不斷，排隊候補的客人不易等到「虛位」，所以引進小廚師入台的台北晶華酒店決定延長 Le Petit Chef客座時間至暑假，服務等著看到小廚師的客人。

客人除可直接訂位享受，台北晶華酒店並與暑期住房專案結合，凡訂購「小廚師奇遇記」餐點兩客，加價4,800元即可入住台北晶華酒店豪華客房一晚。此外，小廚師的餐飲內容也推出「豪華升級版」，套餐加價800元起，可選用美國極佳級老饕肋眼、日本和牛肋眼或法國頂級Caviar House & Prunier魚子醬。此等「規格」，完全不遜於飯店自國外請來的名星大廚。

晶華酒店董事總經理吳偉正透露，「小廚師的名氣真的很大很響」，他說，台北晶華酒店請來這身高有5公分的小廚師後，除國人外，很 多港澳以及日本的客人都從國外打電話進飯店訂位，飛來台北享用小廚師的料理，所以晶華酒店決定向合作單位爭取延長合作的時間，讓小廚師繼續留在晶華酒店、與更多的消費者分享這個特殊的美食科技體驗。

Le Petit Chef是由來自比利時的科技公司Skull Mapping 以及 Sense Media共同跨界創作的成果，他們將最新研發出來的3D裸視軟體、結合精密的投影與動畫技術，並加入主廚料理以及美食元素，創造出一整套的新奇餐飲體驗。負責創作的兩位藝術家Antoon Verbeeck和Filip Sterckx認為，用餐本來就是人類娛樂生活的一部分，他們為每一道菜都設計出一段故事，藉由小廚師上山下海取得食材、在大海裡與章魚爭鬥、在雪地裡推起比自己還大的雪球…等驚奇有趣的過程，去活化生硬的科技，讓消費者藉由自己最熟悉的用餐體驗、進一步去認識創意科技的無限可能。

體驗「小廚師奇遇記」的賓客在進入全黑幕的用餐空間並坐定之後，3D立體、身高約為5公分的小主廚就會慢慢的爬上你的餐桌、於桌面以及餐盤上示範料理您稍後即將要享用的美味佳餚，完整饗宴共計六道佳餚包括香煎鴨肝可麗餅、馬賽海鮮湯、爐烤龍蝦、嫩煎牛排、米布丁與冰淇淋，相貌栩栩如生、手腳伶俐可愛的小主廚會從取得食材、處理食材開始，鉅細靡遺的在您的餐盤上進行料理的烹調工作，期間的故事內容高潮迭起、幽默不斷、還帶點冒險情節，讓賓客的等餐過程充滿了驚奇與歡樂！

小廚師的料理大功告成之後，餐廳服務人員即會送上一模一樣的菜色供賓客享用，完整體驗約為兩個小時；賓客可選擇觀賞午餐四部或晚餐六部3D微電影，同時享用午餐四道或晚餐六道精彩美食。

小廚師在餐桌上忙進忙出的同時，晶華酒店的主廚也在後場積極準備供給賓客享用的餐點，以晚餐菜色包含:前菜香煎鴨肝可麗餅是以柔軟的可麗餅包覆經過鐵板香煎的豐腴鴨肝，佐以蜂蜜醬與蜜漬水果、創造出鹹甜交織的美味；接下來的馬賽海鮮湯是由新鮮貽貝、蛤蜊、鮮蝦，與干貝慢燉而成，飄散的香氣充滿著大海的精華；海鮮爐烤龍蝦是將新鮮龍蝦洗淨後送入烤箱慢烤，搭配香料奶油以及季節時蔬後上桌；主菜嫩煎牛排選用油花分佈均勻、口感鮮嫩的美國極佳級肋眼牛排於鐵板上香煎而成；甜點則準備了香甜的米布丁佐焦糖鮮奶油，以及自製香草冰淇淋佐鮮奶油、新鮮覆盆子、和巧克力醬，平日午餐(4道)每套2,800+10%元、晚餐及假日(6道)每套3,800+10%元，每個餐期限定12人；同時間，亦可加價搭配紅白酒或香檳茶。

(工商 )