免簽無用？東南亞客只玩台北 中南部花東慘兮兮

北市西門町是外國觀光客必遊景點。（資料照片 蕭承訓攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

蔡政府上台後陸客大量消失，雖說有東南亞客源遞補，國外訪客仍維持1千萬人次，但揭開實況卻慘不忍睹，不僅消費金額減損，還出現嚴重的觀光失衡現象。旅遊業透露，政府開放東南亞國家免簽，卻不限定地區，結果客源只在台北遊玩消費，中南部、花東根本等嘸人，這是政府很嚴重的錯誤。

陸客來台大多是環島行程，不論從東線或西線出發，會到台北、嘉義、高雄、墾丁、台東、花蓮等地，幾乎全台走透透。但包括日、韓、東南亞、歐美等其他國家觀光客，行程安排卻與陸客大異其趣，不同於陸客7．5天行程，他們平均只待台灣4.5天，且多集中在台北。

中評社報導，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，非陸客的觀光客有8成只玩台北市，最多再去野柳看女王頭，以及到九份。如果問台北西門町業者，他們覺得就算陸客沒來，也有泰國、菲律賓、香港、日本的客人，旅館住房率還是很高，所以沒什麼感覺。

然而，中南部和花東就受傷很重，原本陸客不見了，補充的客源也沒進來，包括高雄、墾丁也是如此，從蔡政府上任以來就不是很理想，陸客消失是很重要的問題所在。

照理說，中南部花東的陸客人數減少，新補充的客源，就應該往那裡去，例如韓國濟州島，因薩德問題與中國關係不好，陸客瞬間都不去，此時韓國政府馬上宣布東南亞五國到濟州島免簽，瞬間客源又回流到濟州島，補上缺口。

李奇嶽說，業者呼籲了一年以上，希望開放免簽的國家，應該指定到中南部機場或花蓮台東入境，才給予免簽待遇，就可以把客源補入，但到現在政府都無動於衷，非常可惜。

(中時電子報)

文章來源：李奇嶽：東南亞客只玩台北 中南東部很慘

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
全台12大超好玩飯店 小孩霸主是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。