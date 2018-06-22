免簽無用？東南亞客只玩台北 中南部花東慘兮兮

2018年06月22日 09:33 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

蔡政府上台後陸客大量消失，雖說有東南亞客源遞補，國外訪客仍維持1千萬人次，但揭開實況卻慘不忍睹，不僅消費金額減損，還出現嚴重的觀光失衡現象。旅遊業透露，政府開放東南亞國家免簽，卻不限定地區，結果客源只在台北遊玩消費，中南部、花東根本等嘸人，這是政府很嚴重的錯誤。

陸客來台大多是環島行程，不論從東線或西線出發，會到台北、嘉義、高雄、墾丁、台東、花蓮等地，幾乎全台走透透。但包括日、韓、東南亞、歐美等其他國家觀光客，行程安排卻與陸客大異其趣，不同於陸客7．5天行程，他們平均只待台灣4.5天，且多集中在台北。

中評社報導，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，非陸客的觀光客有8成只玩台北市，最多再去野柳看女王頭，以及到九份。如果問台北西門町業者，他們覺得就算陸客沒來，也有泰國、菲律賓、香港、日本的客人，旅館住房率還是很高，所以沒什麼感覺。

然而，中南部和花東就受傷很重，原本陸客不見了，補充的客源也沒進來，包括高雄、墾丁也是如此，從蔡政府上任以來就不是很理想，陸客消失是很重要的問題所在。

照理說，中南部花東的陸客人數減少，新補充的客源，就應該往那裡去，例如韓國濟州島，因薩德問題與中國關係不好，陸客瞬間都不去，此時韓國政府馬上宣布東南亞五國到濟州島免簽，瞬間客源又回流到濟州島，補上缺口。

李奇嶽說，業者呼籲了一年以上，希望開放免簽的國家，應該指定到中南部機場或花蓮台東入境，才給予免簽待遇，就可以把客源補入，但到現在政府都無動於衷，非常可惜。

(中時電子報)