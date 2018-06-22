梅蘭妮亞赴邊界探視兒童 但外套卻搶了「焦點」

美國第一夫人梅蘭妮亞身穿橄欖綠的外套，背後大大的「我真的不在乎」字句，瞬間引發外界的討論與猜想。（圖/美聯社）

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中時電子報

據今日美國網（USA Today）報導，近日因強制拆散非法移民家庭一事，造成「夫妻對立」的美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），於昨日（6/21）親自前往美墨邊境，探望被收容兒童的移民中心。不過除了讓外界驚訝她的堅定立場外，梅蘭妮亞身上的橄欖綠外套，卻意外搶了整件事的「焦點」，衣服背面寫著大大的「我真的不在乎！」（I really don't care），讓大家都在揣測，她此舉究竟是有何用意？

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不過，就在大家忙著找尋和猜測之際，梅蘭妮亞的發言人格絲曼（Stephanie Grisham）表示，「夫人並無任何隱藏訊息，對她來說，那就只是一件外套！希望大家切勿過度解讀和猜測。」但她丈夫、總統川普（Donald Trump）的言詞就沒這麼溫和，又一次透過推特借力抨擊媒體，認為太太的「訊息」是給那些做假新聞的媒體！

親自前往德州的移民兒童收容中心探視，梅蘭妮亞非常關注這個議題。（圖/路透社）

從參選之初就不斷高喊打擊非法移民的川普，日前透過司法部長賽辛斯（Jeff Sessions）和國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）之手，喊出「零容忍」的整頓政策，以聯邦罪名逮捕非法移民，造成他們被迫與幼年子女分離。此舉不僅引發大批民眾上街抗議，更讓梅蘭妮亞等五位前後任第一夫人，也同時跳出來疾呼，要求政府撤銷此一不人道的命令。也因如此，最終讓川普迫於壓力，於昨日簽署命令停止「骨肉分離」的作法。

美國第一夫人梅蘭妮亞（圖右）親切地與迎接的女軍官握手致意。（圖/路透社）

事實上，這不是梅蘭妮亞的衣裝第一次引發「爭議」，去年陪同巡視因哈維颶風（Hurricane Harvey）肆虐、而滿目瘡痍的災區時，被拍到穿著細根的高跟鞋，走在充滿泥濘和雜物的道路上，也曾被批評為作秀和不知民間疾苦。

(中時電子報)

文章來源：Melania Trump wears an 'I don't care' jacket to visit immigrant children in Texas

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