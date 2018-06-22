梅蘭妮亞赴邊界探視兒童 但外套卻搶了「焦點」

2018年06月22日 09:32 中時電子報 李靖棠

據今日美國網（USA Today）報導，近日因強制拆散非法移民家庭一事，造成「夫妻對立」的美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），於昨日（6/21）親自前往美墨邊境，探望被收容兒童的移民中心。不過除了讓外界驚訝她的堅定立場外，梅蘭妮亞身上的橄欖綠外套，卻意外搶了整件事的「焦點」，衣服背面寫著大大的「我真的不在乎！」（I really don't care），讓大家都在揣測，她此舉究竟是有何用意？

不過，就在大家忙著找尋和猜測之際，梅蘭妮亞的發言人格絲曼（Stephanie Grisham）表示，「夫人並無任何隱藏訊息，對她來說，那就只是一件外套！希望大家切勿過度解讀和猜測。」但她丈夫、總統川普（Donald Trump）的言詞就沒這麼溫和，又一次透過推特借力抨擊媒體，認為太太的「訊息」是給那些做假新聞的媒體！

親自前往德州的移民兒童收容中心探視，梅蘭妮亞非常關注這個議題。（圖/路透社）

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 2018年6月21日

從參選之初就不斷高喊打擊非法移民的川普，日前透過司法部長賽辛斯（Jeff Sessions）和國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）之手，喊出「零容忍」的整頓政策，以聯邦罪名逮捕非法移民，造成他們被迫與幼年子女分離。此舉不僅引發大批民眾上街抗議，更讓梅蘭妮亞等五位前後任第一夫人，也同時跳出來疾呼，要求政府撤銷此一不人道的命令。也因如此，最終讓川普迫於壓力，於昨日簽署命令停止「骨肉分離」的作法。

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年6月21日

美國第一夫人梅蘭妮亞（圖右）親切地與迎接的女軍官握手致意。（圖/路透社）

事實上，這不是梅蘭妮亞的衣裝第一次引發「爭議」，去年陪同巡視因哈維颶風（Hurricane Harvey）肆虐、而滿目瘡痍的災區時，被拍到穿著細根的高跟鞋，走在充滿泥濘和雜物的道路上，也曾被批評為作秀和不知民間疾苦。

(中時電子報)