小花縣長宣傳海之夏祭 不惜抖音勁舞

嘉縣長張花冠為宣傳2018海之夏祭活動，首次拍攝抖音影片，還大膽報名抖音熱血勁舞大賽。（嘉縣政府提供）

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又出招！張花冠報名抖音勁舞大賽 看到的人都快瘋了

嘉義縣海洋音樂會「海之夏祭」，將於7月7、8日及14、15日週末假日，在東石鄉漁人碼頭熱鬧登場，主打「夏趴踢」概念，打造適合全家大小的「夏天趴踢」。縣長張花冠為宣傳，報名參加抖音（@Tik Toker）熱歌勁舞大賽，短短9秒的影片吸引眾人目光，網友秒回：「小花真的hen會，hen夏趴」。

嘉縣7月7、8、14、15日將舉辦「2018海之夏祭」，今年主打「夏趴踢」的概念，打造適合全家大小的「夏天趴踢」，包含大朋友小朋友都喜愛的「泡泡趴」、揪團最熱血的「百大電音DJ」，以及近距離欣賞「HOT Q Girls」、「Luxy Boy」視覺饗宴，還有超強的卡司陣容等。

張花冠說，這是她第1次玩抖音APP，雖然影片秒數很短，但她認為「夏天這樣才蝦趴」，與今年活動主軸「夏天就是要夏趴」精神雷同。希望藉由這樣的方式，讓更多年輕人知道「海之夏祭」，融入年輕人生活圈，才能真正貼近年輕人的想法，走進他們的世界。傳統行銷方式OUT，抖音APP宣傳才是王道。

2018海之夏祭，將於27日舉辦宣傳記者會，網友紛紛期待張花冠還會出什麼招。張花冠僅說「現在還不能透露」，請大家鎖定2018東石漁人碼頭海之夏祭粉絲專頁，絕對有彩蛋！

(中時 )

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