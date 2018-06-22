1986棄美高薪回台 台大許明仁：以為退休國家會照顧我

2018年06月22日 10:09 中時電子報 邱文秀

清大榮譽教授李家同因感嘆年金改革，讓自己有「晚景淒涼」的感覺，被群起圍攻，外界估算李家同退休金約還可月領6萬多。退休台大園藝學系副教授許明仁也在臉書感慨，自己1986年放棄年薪4萬美元工作回台任教，當時美元台幣匯率1:40，台大給他月薪一個月不到台幣3萬，但他深信「等我退休後，國家會照顧我」，沒想到，這兩年，國家翻臉不認帳，根本不在乎他的犧牲奉獻，還被說是無恥米蟲拖垮國家財政，讓他感到萬分無言。

李家同曾任國立清華大學代理校長、靜宜大學與國立暨南國際大學校長、暨大資訊工程學系及資訊管理學系教授。於2008年5月31日卸下暨南大學教授職務退休。他為美國加州大學柏克萊分部電機及計算機系博士，民國51年為美國NCR工程師，曾任美國海軍研究所研究員，民國64年為清華大學應用數學研究所所長，之後在台任教一路到退休，致力於偏鄉教育。李家同2002年成立博幼基金會，旨在針對經濟弱勢家庭之學童，以「課後輔導」之方式，提升其教育程度，進而增加其競爭力。

近日李家同感慨因為年改月退被砍，一句擔憂「晚景淒涼」引發各界議論政策，外界估算李家同仍能月領6萬多，因此遭許多人群起攻之，同樣為退休教授的作家廖玉蕙在臉書發文中提到「退休後，早上起床，伸個懶腰，平白一月就得9萬元左右(我見識少,應該還不止)，這算“晚景淒涼”？」。時代力量議員參選人林于凱也在臉書批評李家同「晚景淒涼」的說法，以目前平均薪資僅三萬出頭的 30 歲世代來說，恐怕真的無法認同。

針對年金改革，台大園藝係退休副教授許明仁也在臉書撰文，他表示，1986年，在美國唸完書，老闆為他找了一份年薪4萬美元的工作，因為私人的因素他決定返台任教，老闆問他，「你一年在台灣能賺多少錢？」他笑一笑，沒有回答他。

許明仁說「回到台灣，在台大教了一個月，領到第一張薪水單，打開一看，扣掉所得稅，不到新台幣3萬元。那時美金滙率是1:40，我還是莞爾一笑，這個工作我喜歡！後來新台幣升值到1:26，我心想，不無小補，我寫信告訴我老闆，新台幣升值讓我薪水增加了1.5倍。我老闆回信問我，這樣年薪有超過4萬美元嗎？我笑一笑，還是沒有回答他。不過新台幣升值，台灣的製造業關門了，罐頭工廠也都不見了。」

他表示「我還是很喜歡我在大學的工作，教書、做研究，還有我最喜歡，最有成就感的工作 - 協助小農加工農產品的推廣工作。」

許明仁說「我有一群在商界很有成就的高中好友每次聚會都很好意，也很關心的問我，書唸那麼多，在大學教書領那麼一點薪水，會不會有挫折感？要不要換到產業界來工作？我還是笑一笑，沒有回答。我心想，等我退休後，國家會照顧我。

嗯，國家會照顧我的！

沒想到，這兩年，國家翻臉不認帳，她根本不在乎我的犧牲奉獻，她說我是米蟲，無恥的拖垮國家的財政！

我真的無言了，高中好友的關心，變得非常諷刺。至於我的指導教授，已經九十好幾失憶了，他一定還認為我在台灣享受快樂的退休日子。」

網友留言「所以啊！我德國指導教授問我博士畢業後會台灣嗎？我回：Definitely No!」、「1.台獨 2.學運 3.社運 4.農運 5.綠黨 你都沒加入 當然砍你」、「老師的付出自會有所回饋, 這是有意義的選擇!! 國家需要您!! 老師很讚!!」、「許老師：同感、傷心，研究所畢業後本來在美國GSP食品公司當稽查員，後來回嘉義農專任教，一個月的薪資只有原來的1/3。我退休後也是協助小農及就業、社大等有需要的成人教育。」、「當年我要回台灣，有人說台灣那麼糟，你為什麼要回去？我說就是很差，我才需要回去，如果這個社會已經很棒了，多我一個不多，少我一個不少，回去幹嗎？雖然那些年大部分人都想留在美國，但是我從來沒有留在美國的念頭，自己的社會自己救。原來以為民進黨是有理想的政黨，現在發現比國民黨惡質多了」、「唉，本人替你嚴肅認證：不是米蟲，是笨蛋」、「去跟你老闆說」。

(中時電子報)