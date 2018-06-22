校園反毒 台中首創一校一擬真毒品教材

中市府首創一校一擬真毒品教材，讓學生具備「知毒」、「識毒」、「拒毒」知能！（陳世宗翻攝）

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坊間新興毒品包裝樣態多元，常偽裝成巧克力、咖啡包、仙楂餅、果凍等。（陳世宗翻攝）

「知毒才能防毒！」為強化各級學校反毒教育宣導，台中市政府教育局於107年起，配發台中市高中以下學校各1套擬真毒品教材，並搭配老師的詳細解說，讓學生具備「知毒」、「識毒」、「拒毒」知能，打造安全且無毒的校園環境。教育局彭富源說，擬真教材比較容易讓學生有深刻印象。

教育局指出，新興毒品包裝樣態多元，常偽裝成巧克力、咖啡包、仙楂餅、果凍等易降低警覺的商品，提升學童受引誘而誤食機率。該局為解決此問題，投入72萬元經費，提出「一校一擬真毒品」方案，配發台中市高中以下學校各1套擬真毒品教材，以逼真的教材教學生辨認新興毒品態樣，再透過老師精闢的解說，加強學生的拒毒能力。

太平區新平國小生教組長莊老師多年來積極宣導校園毒品防制！莊老師說，以往都是透過紙本或照片告知學生「這是毒、不是糖」，今年教育局提供擬真毒品教材，逼真的樣貌讓學生更專注聽講，課後孩子圍繞著擬真毒品討論，學生也於課後回饋「以後要更有警覺心，以免不小心吃下肚」。顯示擬真教材比較容易讓學生有深刻印象。

西屯區國安國小家長指出，擬真毒品的方式很用心，新興毒品包裝很容易吸引小朋友的注意，家長更該提高警覺；龍井區龍津國小家長紀先生說，新興毒品外觀變化快速，增加教育宣導的難度，感謝學校以多元方式進行反毒宣導，讓小孩能提高警覺。

教育局表示，中市除首創每校配發一套擬真毒品外， 為加強溯源，教育局已與警政、檢調合作，學校匿名向教育局舉報藥頭，再由教育局向檢警提報，以「一校三員警」的配置（分區少年隊、分局防治官、派出所員警）共同守護校園安全。

(中時 )

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