姚立明質疑女學生說謊 黃創夏：只要是不想知道的事 當今權貴就説「假新聞」！

姚立明在政論節目中「公然質疑」女館長可能「故意說謊」，黃創夏表示難怪民進黨喜歡姚，因為氣味相投！（中時報系資料照片）

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中時電子報
/整理報導

國民黨新北市長候選人侯友宜近來深陷文大宿舍風波，遭民進黨窮追猛打。甚至，親綠的電視政論節目請來文化大學宿舍大群館的女館長，描述宿舍情景。只是女館長的談話可能不符合此政論節目的標準，讓節目下不了台，似乎惱羞成怒！隔日就可看到姚立明在同個政論節目中「公然質疑」女館長可能「故意說謊」。對此，資深媒體人黃創夏表示原來聽到自己不喜歡聽的東西，就是「她說謊」！難怪民進黨越來越喜愛姚立明，這就是叫做「氣味相投」？因為只要是不想知道的事，當今權貴也説是「假新聞」！

黃創夏於臉書表示，「人就是人，千萬別沈迷在《封神演義》內，忘了我是誰」。並告訴姚立明一件事，離開天龍國，台灣各地有很多很多的高工丶高中丶大學丶科大，多年多年以來，一直都是寒暑假清空宿舍，有住宿需求的學生要另外申請付費。除非姚立明經過大規模田野調查，不然不要輕率判決他人是「說謊」！

另外，很多大學生不是念台清交成和政大中山，宿舍費真的一個學期就是一萬多元，不像國立大學都是天子嬌子(天之驕子)，政府補貼才收幾千元！

黃創夏於文末補充自己就讀清華大學時，宿舍是4個人住一間，房間比五坪小，而且衞浴間在遙遠長廊盡頭處，但還算住得不錯。反觀在台灣大學的同學，房間更小丶人數更多。

(中時電子報)

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