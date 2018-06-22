取得台日兩國雙聯學位 台生獲日企青睞

2018年06月22日 10:26 中時 謝瓊雲

日本留學取得雙聯學位，讓大葉大學應日系學生林家民獲得日商KPG集團的渡假村工作機會。（謝瓊雲攝）

大葉大學應日系學生林家民(中)今年順利取得日本台灣兩國學位，讓院長李美麗(右)、系主任陳文瑤(左)都說讚。（謝瓊雲攝）

大葉大學應用日語系學生林家民，前年到日本長崎外國語大學攻讀雙聯學位，今年順利完成學業取得兩國學士學位，隨即參加在台舉辦的日商聯合徵才博覽會，在眾多應徵者中脫穎而出，或日本KPG集團青睞錄取，退伍後將赴長崎的渡假村工作。

日本就業不是夢！林家民說，想要提升外文能力，最好就是到全外文的環境去；在大葉求學期間，系上每年都會有日本師生到校交流，提供與日本人當面對話交談的機會，對他準備出國留學很有幫助。返國後他上個月底跟系上師長一起參加在台灣舉辦的日商就職博覽會，碰巧KPG集團即將在日本長崎新設渡假村，曾在日本長崎求學的背景讓他順利獲得面試與就業機會。

林家民指出，兩年的日本留學生活，讓他的日語口說能力大幅提升，他在日本也積極參與校園活動，體驗道地的日本文化，更結識許多日本朋友。去年還獲頒台灣扶輪社國際學生獎學金，參加扶輪社活動時，遇到來自越南、蒙古、孟加拉等不同國家學生，開拓了文化視野。

應日系主任陳文瑤表示，大葉大學致力推動國際化，與許多國外大學締結姐妹校，提供在校生留學機會。應日系早在2009年就與日本長崎外國語大學簽訂雙聯學制合作，學生需在大葉就讀2年、赴日本研修2年，完成相關修業規定，就能取得日本與台灣兩張大學畢業證書，九年來已有逾20名學生取得大葉與長崎大學雙聯學位。

(中時 )