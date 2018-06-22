阿里山林鐵處7月1日上路 數百名員工憂心權益受影響

阿里山林鐵員工憂心權益受影響，分發契結書要求林務局官員簽署。（廖素慧攝）

友善列印
中時
嘉義林管處說明會，林鐵員工擠滿會場，員工要求官員簽契結書保證權益。（廖素慧攝）

林務局「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」7月1日正式成立，現約有312名台鐵轄下林鐵員工憂心工作不保，前途未卜，22日林管處舉行員工權益說明會，一開始即有員工要求林管處官員簽署契結書，以示政府承諾保障員工的義務權益，嘉義林管處長黃妙修則疾呼尊重每個人的發言權利。

嘉義林管處表示，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處7月1日將成立，包括阿里山森鐵及林業文化相關的檜意森活村、阿里山林業村等開發計畫業務將移由林鐵既文資管理處承辦，目前台鐵的林鐵員工總共312名，包括268契雇人員及核定職員預算員額44人，也將一起移撥。

林務局森林育樂組長張弘毅說明表示，當初台鐵招募林鐵員工是依勞基法雇用，移撥至林務局林鐵處也將適用勞基法，薪資待遇不低於目前職務薪資，依行政院核定的組織編制表，保障現有主管的權益，此外，有部分從山上調下山的員工會有獎金、加給方面的變動。

此說明會約有近200名員工參加，大家對未來工作前景、薪資、職等、福利等權益感到忐忑不安，憂心忡忡，約10時許，林管處依預定時程欲開始簡報，即有1名員工立即反映，拿出契結書分發給林務局官員，要求官員先簽署契結書，以示政府對現有林鐵員工承諾的保障，場面一度緊張。

(中時 )

民進黨把台灣往死路推 黃智賢怒… 傳不准他黨參選人上台致詞 丁守…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。