阿里山林鐵處7月1日上路 數百名員工憂心權益受影響

2018年06月22日 10:44 中時 廖素慧

嘉義林管處說明會，林鐵員工擠滿會場，員工要求官員簽契結書保證權益。（廖素慧攝）

林務局「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」7月1日正式成立，現約有312名台鐵轄下林鐵員工憂心工作不保，前途未卜，22日林管處舉行員工權益說明會，一開始即有員工要求林管處官員簽署契結書，以示政府承諾保障員工的義務權益，嘉義林管處長黃妙修則疾呼尊重每個人的發言權利。

嘉義林管處表示，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處7月1日將成立，包括阿里山森鐵及林業文化相關的檜意森活村、阿里山林業村等開發計畫業務將移由林鐵既文資管理處承辦，目前台鐵的林鐵員工總共312名，包括268契雇人員及核定職員預算員額44人，也將一起移撥。

林務局森林育樂組長張弘毅說明表示，當初台鐵招募林鐵員工是依勞基法雇用，移撥至林務局林鐵處也將適用勞基法，薪資待遇不低於目前職務薪資，依行政院核定的組織編制表，保障現有主管的權益，此外，有部分從山上調下山的員工會有獎金、加給方面的變動。

此說明會約有近200名員工參加，大家對未來工作前景、薪資、職等、福利等權益感到忐忑不安，憂心忡忡，約10時許，林管處依預定時程欲開始簡報，即有1名員工立即反映，拿出契結書分發給林務局官員，要求官員先簽署契結書，以示政府對現有林鐵員工承諾的保障，場面一度緊張。

(中時 )