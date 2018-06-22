保二總隊破獲仿冒案！ 仿冒重機配件搶商機

2018年06月22日 10:57 中時 盧金足

不法業者搶重機配件商機，劣質貨不顧騎士安全。（盧金足攝）

被稱為重機界車神，義大利羅西的46號帽子和外套，成為仿冒網路的熱銷品。（盧金足攝）

保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊22日宣布破獲以網路拍賣平台販售仿冒重機車精品配件及服飾案，嫌犯行徑大膽毫不避諱，並於通訊軟體成立群組，公開標示品牌、價格、尺寸等，供不特定車友及民眾下標，價錢大約都是市價的一半，警方在現場查扣重機精品配件近百件，侵權市值達20萬元，也提醒車友慎選交易平台，不要買到冒牌貨，劣質貨在騎乘重機時，無法發揮保護效果，也會影響到自身安全。

近年來重機人口增加，不只當交通工具，還形成休閒旅遊、車友聚會的重機團體、俱樂部，車價不菲，配件、服飾也吹起精品風，不法之徒看準商機，在網路公開販售仿冒國際知名的「ALPINESTARS、YAMAHA、KYMCO、SUZUKI、HONDA」重機精品配件，提供品牌、價格、尺寸等，供不特定車友及民眾下標，吸引不少消費者吸引不少消費者。

保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊副隊長林家柱指出，大部分車友都出自於對大型重機之熱愛，造就少數不肖之徒相中大型重機車配件不法利益，進而以低價吸引消費者，販售仿冒國際知名重機品牌商品，消費者殊不知購竟是劣質仿冒商品。

保二總隊刑警大隊日前接獲檢舉，指稱於露天帳號有販售仿冒商品情事，有人在網路公開陳列、販售仿冒重機精品配件,還通訊軟體LINE成立群組，公開標示商品品牌、價格、尺寸等，吸引不少消費者瀏覽進而消費購買。

警方調查知名品牌的一件重機防護衣，市價大約1萭2000元，仿冒品以6000元吸客，相當於五折價錢吸引消費者，還有一件外套市價4000元只賣2000元，另外義大利知名重機車神「羅西」的46號帽子，也成為仿冒品的熱銷貨。

警方經確認犯罪證據後，經台中法院聲請搜索票，於執行現場查扣各式重機精品配件近百件，侵權市值達20萬元。

林姓犯嫌向警方供稱，仿冒商品都是向大陸地區的賣家購買後，張貼於網路平台銷售，消費者購買後,利用貨到付款方式寄送給不特定消費者，銷售價格與公司真品或精品百貨公司價格差異甚大。

警方指出，該案除依違反《商標法》偵辦外，賣家販售商品時，如有消費者詢問是否為公司正品時，僅告知消費者商品為「公司原單或1：1」，未明確告知消費者所販售商品為仿冒品，易使消費者產生混淆，誤認為真品進而購買，涉及刑法詐欺罪嫌。

保二總隊刑事警察大隊呼籲，合法工廠於生產大型重機車配件時，除考慮產品機能、舒適性外，更重要是騎士安全性，請民眾慎選交易平台，勿購買製造成份不明商品，確保自身權益，也避免遭受詐騙後求償無門。

(中時 )