民進黨立委和市議員 促推宿舍版公宅

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民進黨籍立委林俊憲和台北市議員王威中22日召開記者會，主張政府應該釋出國有地蓋「宿舍版公宅」，解決大學生普遍抽不到宿舍的問題。

林俊憲表示，國內有59萬大學生因為念的學校離家遠，有找地方住宿的需求，但整體學校宿舍只能容納29萬，有30萬人人要在外面租屋，才會導致有侯友宜宿舍事件。他痛批侯友宜的宿舍5坪要擠4個人，但住宅法有規定每個人住的空間最小要2.1坪，如果工地給外勞住的工寮比這樣還小，會被開罰的，大學生比外勞還不如。

林俊憲指出，其實台南有經驗可參考，張燦鍌市長任內就改變公宅只售不租的政策，將大林國宅的空汙租給嘉南藥理科技大學、崑山科技大學等多所大學最為學生宿舍，解決宿舍不足問題之餘，更帶動當地繁榮。

王威中則指出，2001年士林北投就有幾間私立大學向國防部請命，希望爭取一塊公有地作為學生宿舍，但未得到重視，不了了之，17年過去，延宕至今，才讓侯友宜這樣的人有機可趁。

王威中舉例，台北市光是文化、銘傳、東吳，一年就有7千位學生抽不到宿舍要在外面租屋。雖然台北建造公宅，但保留給外地來就業就學的名額很少，只有45戶，因此他主張由國家來另外再幫忙找宿舍的床位。

對於外界擔心的成本負擔問題，王威中舉例，以目前較新的學校宿舍來說，一間房每個月可以收10600元，相較於每月10400元的台北市松山健康公宅(約13坪)，並不會虧本。

在場的教育部官員表示，教育部就他們管的土地，也曾參與台北市的都市更新，位於中正區，教育部可分回的有450個床位，預計109年可完工，之後將提供給台北市的外宿生住宿。

內政部則聲稱，該部目前大力推動社會住宅，也可以給沒在當地設籍的學生住，教育部有需求 內政部會照學生需求數配合。

但林俊憲回稱，社會住宅租金學生負擔不起，因為規畫格局以家庭為單位，比較大間。政府投入，要考量租金承受力，如果做宿舍一開始規劃的方向就不會跟社會住宅相同。

王威中也批評社會住宅一個月動輒也要上萬塊，一學期就要五萬，對學生雪上加霜，所以把社會住宅和學生宿舍混在一起很不負責，而且已經很低的保留給外線市民眾比率，學生還要和外地來工作的人競爭，也很難爭取到。因此政府不能靠一套法令走天下。

(中時 )

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